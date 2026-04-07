बीमार मां की सेवा बनी 'बोझ', शराब के नशे में धुत बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या

MP Crime News-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही 80 वर्षीय बुजुर्ग और बीमार मां की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर मां की जान ली, इसके बाद हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश भी की. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

लंबे समय से बीमार थी महिला

मृतक महिला की पहचान 80 वर्षीय रामई बाई के रूप में हुई है, जो पिछले काफी समय से बीमार थीं और चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ थीं. उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके 55 वर्षीय बेटे विष्णु सावले पर थी. बताया जा रहा है कि मां की लगातार सेवा और घर की परिस्थितियों के कारण विष्णु मानसिक रूप से काफी तनाव में था. शनिवार शाम जब घर में मां-बेटा अकेले थे, तब विष्णु ने शराब के नशे में घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिस्तर पर लेटी मां पर हमला कर दिया.

मौके पर ही हुई मौत

कुल्हाड़ी के ताबड़तोड़ वार से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की. उसने खून के धब्बे साफ करने के लिए शव पर पानी डाला और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को छिपा दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस को आरोपी ने गुमराह किया. पुलिस की सख्त पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर दिया.

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शराब का आदी है आरोपी

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी विष्णु पेशे से मजदूर है और शराब का आदी है. कुछ समय पहले पत्नी से विवाद होने के बाद उसकी पत्नी पर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह अपने दो बच्चों और मां के साथ रह रहा था. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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