Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3137421
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

खेत के कुएं में मिले तीन मासूम भाइयों के शव, 20 दिन के नवजात की भी मौत, जांच में जुटी पुलिस

Khargone News-खरगोन में कुएं में डूबने से नवजात सहित तीन बच्चों की मौत हो गई. इस घटना में 4 साल, 2.5 साल और 20 दिन के बच्चे की मौत हुई है. घटना को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है. हत्या की आशंका के चलते पुलिस माता-पिता से पूछताछ कर रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खेत के कुएं में मिले तीन मासूम भाइयों के शव, 20 दिन के नवजात की भी मौत, जांच में जुटी पुलिस

MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र के तहत मलगांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक खेत के कुएं में तीन मासूम बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतकों में 4 साल और ढाई साल के बच्चे के साथ महज 20 दिन का नवजात भी शामिल है. एक साथ तीन बच्चों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

काम पर गए थे पिता, मां थी अकेली
जानकारी के अनुसार, ग्राम मलगांव और भौमवाडा के बीच मुकेश भमोरिया के खेत पर एक मजदूर परिवार मजदूरी करने आया हुआ था. यह परिवार अपने तीन बच्चों के साथ खेत पर ही रहता था. बुधवार को पति काम पर चला गया था, पत्नी घर पर ही थी. घर पर ही उनके तीन बच्चे, करण (4), अर्जुन (ढाई साल) और 20 दिन का बेटा था. कुछ समय के बाद सूचना मिली की तीनों बच्चों के शव कुएं में तैर रहे हैं. 

मौके पर पहुंचे अधकारी
सूचना मिलते ही सनावद पुलिस अलर्ट मोड पर आई. एसडीओपी अर्चना राव और टीआई धर्मेंद्र यादव पुलिस बल के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों के शवों को कुएं से बाहर निकाला. बच्चों की उम्र और घटना की स्थिति को देखते हुए पुलिस बारीकी से मामले की जांच में जुट गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

माता-पिता से पूछताछ
पुलिस को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्यि या जान-पहचान वाले ने ही तीनों बच्चों को कुएं में फेंका है. बच्चों की उम्र कम होने की वजह से यह घटना संदेहास्पद लग रही है. इसी संदेह के आधार पर पुलिस बच्चों के माता-पिता से पूछताछ कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें-HPV वैक्सीन लगने के बाद बिगड़ी बच्चियों की तबीयत, मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhargone newsmp latest news

Trending news

mp news
खेत के कुएं में मिले तीन मासूम भाइयों के शव, 20 दिन के नवजात की भी मौत, जांच शुरू
mp news
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग की शादी, फरमान खान के साथ लिए 7 फेरे
betul railway station
MP के यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट की आधा दर्जन ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
undefined
'लाल आतंक' की टूटी कमर! 108 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 3.95 करोड़ का था इनाम
Vishnu Deo Sai
CM साय की ममता बनर्जी को चिट्ठी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर जताई नाराजगी
mp news
BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का हुआ निधन, लंबे समय से चल रहीं थीं बीमार
HPV vaccination
HPV वैक्सीन लगने के बाद बिगड़ी बच्चियों की तबीयत, मचा हड़कंप
mp news
56 दुकान में गैस किल्लत के बीच व्यापारियों का बड़ा फैसला, अब ऐसे तैयार होंगे व्यंजन
mp news
आदिवासी समाज की परंपरा, 12 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़े युवा, महिलाओं ने बरसाई सोंटिया
LPG
LPG की किल्लत नहीं, फिर भी नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? भोपाल में आ रही ये बड़ी समस्या