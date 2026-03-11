खेत के कुएं में मिले तीन मासूम भाइयों के शव, 20 दिन के नवजात की भी मौत, जांच में जुटी पुलिस

MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र के तहत मलगांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक खेत के कुएं में तीन मासूम बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतकों में 4 साल और ढाई साल के बच्चे के साथ महज 20 दिन का नवजात भी शामिल है. एक साथ तीन बच्चों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

काम पर गए थे पिता, मां थी अकेली

जानकारी के अनुसार, ग्राम मलगांव और भौमवाडा के बीच मुकेश भमोरिया के खेत पर एक मजदूर परिवार मजदूरी करने आया हुआ था. यह परिवार अपने तीन बच्चों के साथ खेत पर ही रहता था. बुधवार को पति काम पर चला गया था, पत्नी घर पर ही थी. घर पर ही उनके तीन बच्चे, करण (4), अर्जुन (ढाई साल) और 20 दिन का बेटा था. कुछ समय के बाद सूचना मिली की तीनों बच्चों के शव कुएं में तैर रहे हैं.

मौके पर पहुंचे अधकारी

सूचना मिलते ही सनावद पुलिस अलर्ट मोड पर आई. एसडीओपी अर्चना राव और टीआई धर्मेंद्र यादव पुलिस बल के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों के शवों को कुएं से बाहर निकाला. बच्चों की उम्र और घटना की स्थिति को देखते हुए पुलिस बारीकी से मामले की जांच में जुट गई है.

माता-पिता से पूछताछ

पुलिस को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्यि या जान-पहचान वाले ने ही तीनों बच्चों को कुएं में फेंका है. बच्चों की उम्र कम होने की वजह से यह घटना संदेहास्पद लग रही है. इसी संदेह के आधार पर पुलिस बच्चों के माता-पिता से पूछताछ कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

