हल्दी की रस्म के बाद दुल्हन की मौत, शादी से पहले 'बन्नी' ने छोड़ी दुनिया, डोली की जगह उठी अर्थी

Bride Died After Haldi Rasm-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले कसरावद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां हल्दी की रस्म के दौरान लगाई गई मिलावटी हल्दी ने 22 वर्षीय दुल्हन की जान ले ली. जिस घर में 26 अप्रैल को बेटी की बारात आनी थी और मंडप सजना था, उसके एक दिन पहले परिवार ने बेटी का अंतिम संस्कार किया. इस घटना के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है. खरगोन सहित कसरावद में दुकानों से हल्दी के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजे गए हैं. सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

जानिए क्या है मामला

कसरावद के टेकड़ी निवासी गजुनाथ की बड़ी बेटी राखी का शादी खामखेड़ा गांव में तय हुई थी. 22 अप्रैल को घर में हल्दी की रस्म चल रही थी. परिजनों ने स्थानीय बाजार से 10 रुपए के पैकेट वाली खुली हल्दी और चिकसा मंगवाया था. यह हल्दी दुल्हन राखी के साथ घर की 15-20 अन्य महिलाओं को भी लगाई गई. हल्दी लगने के कुछ ही देर बाद राखी की तबीयत बिगड़ने लगी. उसके चेहरे पर सूजन आ गई, होंठ फूल गए और पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए. उसे सांस लेने और गले में तेज जलन की शिकायत होने लगी.

इलाज के दौरान तोड़ा दम

राखी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत खरगोन जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे एमवाय अस्पताल रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच में पाया कि राखी को हल्दी से भयंकर एलर्जी हुई है. हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां का खर्च अधिक होने के कारण उसे वापस एमवाय लाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में राखी ने दम तोड़ दिया. अगली सुबह परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका.

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हल्दी में मिलावट की आशंका

डॉक्टरों ने अंदेशा जताया है कि हल्दी में मेटानिल येलो नामक जहरीले रंग की मिलावट हो सकती है. एमवाय अस्पताल की मेडिकल पर्ची में भी हल्दी से रिएक्शन होने की बात साफ लिखी गई है. डॉक्टरों का कहना है कि हालांकि हल्दी कई लोगों को लगी थी, लेकिन राखि के शरीर ने इसके प्रति बहुत घातक रिएक्शन दी.

15 दिन बाद एक्शन में प्रशासन

घटना के करीब 15 दिन बीत जाने के बाद अब प्रशासन और खाद्य विभाग हरकत में आया है. फूड सेक्टी विभाग की टीम ने कसरावद और खरगोन की दुकानों से हल्दी के 12 सैंपल लिए हैं और उन्हें भोपाल स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया है. इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉ. डीएस चौहान ने बताया कि टीम ने मृतका के घर जाकर मेडिकल हिस्ट्री और पंचनामा तैयार किया है.

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