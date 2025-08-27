गुम हुआ कुत्ता तो RI का फूटा गुस्सा, आधी रात कांस्टेबल की बेल्ट-चप्पल से की पिटाई, फिर...

Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन से कांस्टेबल की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कुत्ते के गुम हो जाने पर रिजर्व इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इतनी बेहरमी से पिटा है कि उसके शरीर पर कई चोट के निशान उभर पड़े है. हद तब पार हो गई जब थाने पहुंचे कांस्टेबल के परिजनों को इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR लिखने से मना कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला खरगोन से है जहां तैनात कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई की गई है. पिटाई रिजर्व इंस्पेक्टर द्वारा पालतू कुत्ते के गुम हो जाने पर की गई है. कांस्टेबल को बेल्ट और चप्पलों से पीटा गया है. इसके साथ ही उन्हें जातिसूचक अपशब्द भी कहे गए. कांस्टेबल ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया. वायरल वीडियो में कांस्टेबल राहुल चौहान के शरीर पर चोट के गहरे निशान देखे जा सकते है.

थाने में नहीं हुई कार्रवाई

कांस्टेबल की पिटाई के बाद जब जेएस संगठन और कांस्टेबल के घरवाले अजाक्स थाने में रिजर्व इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया. इसके बाद गुस्साए स्वजन और संगठन के लोगों ने खरगोन- खंडवा मार्ग पर रास्ता ब्लाक कर दिया. परिवार वालों की मांग है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए.

पुलिस का बयान

वहीं इस ममाले पर पुलिस ने कहा कि कांटेबल का मेडिकल टेस्ट कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. रिजर्व इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाहा और उनकी पत्नी से पूछताछ की जाएगी जिसके बाद आगे की कार्वाई की जाएगी. वहीं इस मामले पर कांस्टेबल ने आरोप लगाते हुए बताया कि रात करीब 1.30 बजे इंस्पेक्टर ने कांटेबल को घर बुला कर पिटाई की थी.

