गुम हुआ कुत्ता तो RI का फूटा गुस्सा, आधी रात कांस्टेबल की बेल्ट-चप्पल से की पिटाई, फिर...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898824
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गुम हुआ कुत्ता तो RI का फूटा गुस्सा, आधी रात कांस्टेबल की बेल्ट-चप्पल से की पिटाई, फिर...

MP News: खरगोन से कांस्टेबल की पिटाई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कांस्टेबल पर बेल्ट चप्पल और जातिसूचक अपशब्दों से प्रहार किया गया है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

khargone news
khargone news

Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन से कांस्टेबल की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कुत्ते के गुम हो जाने पर रिजर्व इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इतनी बेहरमी से पिटा है कि उसके शरीर पर कई चोट के निशान उभर पड़े है. हद तब पार हो गई जब थाने पहुंचे कांस्टेबल के परिजनों को इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR  लिखने से मना कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला
पूरा मामला खरगोन से है जहां तैनात कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई की गई है. पिटाई रिजर्व इंस्पेक्टर द्वारा पालतू कुत्ते के गुम हो जाने पर की गई है. कांस्टेबल को बेल्ट और चप्पलों से पीटा गया है. इसके साथ ही उन्हें जातिसूचक अपशब्द भी कहे गए. कांस्टेबल ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया. वायरल वीडियो में कांस्टेबल  राहुल चौहान के शरीर पर चोट के गहरे निशान देखे जा सकते है. 

थाने में नहीं हुई कार्रवाई
कांस्टेबल की पिटाई के बाद जब जेएस संगठन और कांस्टेबल के घरवाले अजाक्स थाने में रिजर्व इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया. इसके बाद गुस्साए स्वजन और संगठन के लोगों ने  खरगोन- खंडवा मार्ग पर रास्ता ब्लाक कर दिया. परिवार वालों की मांग है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का बयान
वहीं इस ममाले पर पुलिस ने कहा कि कांटेबल का मेडिकल टेस्ट कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. रिजर्व इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाहा और उनकी पत्नी से पूछताछ की जाएगी जिसके बाद आगे की कार्वाई की जाएगी. वहीं इस मामले पर कांस्टेबल ने आरोप लगाते हुए बताया कि रात करीब 1.30 बजे इंस्पेक्टर ने कांटेबल को घर बुला कर पिटाई  की थी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खरगोन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

khargone news

Trending news

khargone news
गुम हुआ कुत्ता तो RI का फूटा गुस्सा, आधी रात कांस्टेबल की बेल्ट-चप्पल से की पिटाई
industrial hub
उज्जैन बनेगा MP का नया औद्योगिक हब, अडाणी और वीई जैसी 35 बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश
mp news
मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर हड़पे 1.50 करोड़
BEd MEd Admission 2025
B.Ed-M.Ed में एडमिशन लेने का आखिरी मौका! फिर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानिए प्रक्रिया
indore news
47 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बना गड्ढों का ट्रैक, 6 महीनों में ही उखड़ा, हुई शिकायत
bhopal news
अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास
indore news
अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने कराया टोटका
Census training in MP
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम
Sarathi Portal App
परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट
mhow news
'भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार...', महू 'रण संवाद' में रक्षा मंत्री का बयान
;