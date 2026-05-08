MP का यह जिला सबसे गर्म, 42 डिग्री हुआ तापमान, हीट स्ट्रोक क्लीनिक होगी शुरू

Khargone Heatwave Alert: मध्य प्रदेश में मौसम फिलहाल दो तरह का बना हुआ है. ग्वालियर-चंबल और महाकौशल में बारिश आंधी की संभावना बनी है. लेकिन मालवा-निमाड़ में सूरज के तेवर तीखे हो चले हैं. यहां भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. खरगोन जिले में तापमान 42 डिग्री से ऊपर चला गया है. जिससे यहां भीषण गर्मी पड़ रही है. आलम यह है कि लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं. खरगोन में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को सावधानी बरतने की एडवाजायरी जारी की गई है. वहीं जिले में हीट स्ट्रोक क्लीनिक की जाएगी. ताकि लू लगने की स्थिति में लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके.

खरगोन में खुलेंगे हीट स्ट्रोक क्लीनिक

खरगोन जिले में तापमान 42 डिग्री तक चला गया है. यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. वहीं यहां अगले दो दिनों में हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं. खरगोन की कलेक्टर भव्या मित्तल की तरफ से बताया गया कि हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू की जा रही है. ताकि लू लगने की स्थिति में मरीजों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा. जबकि स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने जिला और सिविल अस्पतालों में पर्याप्त कूलर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं. क्योंकि खरगोन जिले में भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है.

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शुक्रवार को भीषण गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक खरगोन जिले में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में 12 बजे से 4 बचे के बीच में तेज धूप के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. जबकि लोगों को पर्याप्त पानी पीने और खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. जबकि गर्मी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है. क्योंकि खरगोन जिले में मौसम विभाग के मुताबिक अब तापमान में अगले कुछ दिनों में लगातार बढ़ोत्तरी होने की पूरी संभावना बन रही है.

मालवा-निमाड़ में होगी भीषण गर्मी

मालवा निमाड़ में मई के महीने में भीषण गर्मी होने की संभावना बन रही है. क्योंकि अब पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे खत्म हो गया है. जिससे तेज गर्म हवाओं का दौर फिर से शुरू होगा. राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं का असर भी इस इलाके में गर्मी को तेजी से बढ़ाता है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है. जिससे तापमान 46 डिग्री तक जा सकता है. ऐसे में अब एक बार फिर से एमपी में भीषण गर्मी का दौर आने वाला है. जहां मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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