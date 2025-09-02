स्कूल में मास्टरजी क्यों लगा रहे उठक-बैठक? जमकर वायरल हो रहा वीडियो, जान लीजिए वजह

MP News: खरगोन के एक स्कूल शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में शिक्षक को उठक-बैठक करते देखा जा सकता है.
Khargone News: मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में टीचर को उठक-बैठक लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. स्कूल में टीचर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई. टीचर पर आरोप है कि उसने 2 स्टूडेंट्स को माथे पर तिलक लगाने और कलाई पर कलावा बांधने पर आपत्ति जताई थी. टीचर के इस व्यवहार पर हिंदू संगठन के लोगों ने शिक्षक के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है.
टीचर के खिलाफ जमकर नारेबाजी
मामला खरगोन जिला मुख्यालय से 17 किमी दूर बिस्टान के संदीपनी स्कूल का बताया जा रहा है. यहां मुस्लिम टीचर शाहरुक पठान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई स्कूल परिसर में हर तरफ से उनका विरोध किया गया है. शाहरुक पठान स्कूल में अतिथी शिक्षक के रुप में कार्यरत है जिन्होंने हिंदू छात्रों को तिलक लगाने और कलावा बांधने से मना किया था
टीचर पर लगे गंभीर आरोप
दरअसल, मामला सामने आने के बाद सकल हिंदू समाज के सदस्य स्कूल पहुंचे और टीचर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. समाज के लोगों ने टीचर पर स्कूल को मदरसा बनाने का आरोप भी लगाया. संगठन द्वारा कहा गया कि ये टीचर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करना चाहता है. स्कूल में इस्लामिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है.
टीचर से करवाया गया उठक बैठक
वहीं गुस्साए संगठन के लोगों ने टीचर से दंड स्वरुप उठक-बैठक करवाया. साथ ही टीचर को जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर स्कूल से सस्पेंड करने की मांग की और किसी भी स्कूल में नौकरी न देने की अपील की. बता दें कि बच्चों ने खुद इस बात को कबूला है कि शिक्षक उन्हें तिलक और कलावा बांधने से रोकता है. वहीं शिक्षक के खिलाफ हुई ऐसी शिकायत पहली बार नहीं है बल्कि धर्म के नाम पर रोका टोकी बीते एक महीने से चल रही है.
रिपोर्ट: राकेश जयसवाल, खरगोन
