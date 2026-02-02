अंतिम संस्कार के दौरान खूनी संघर्ष, शवदाह स्थल को लेकर दो पक्षों में पथराव, कई घायल

Bloody Clash During Funeral-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के सुलगांव में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए. यह विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक पुलिस का जवान और गांव के चौकीदार सहित दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. स्थिति को बिगड़ता देख गांव में तीन थानों का पुलिस बल तैनात करना पड़ा. फिलहाल गांव में शांति है और शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है. दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है.

अंतिम संस्कार को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, सुलगांव निवासी मोहन पाटीदार की दादी के निधन के बाद परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए नर्मदा तट से करीब 200 मीटर दूर एक निर्धारित स्थान पर पहुंचे थे. जब शल को मुखाग्नि देन की तैयारी की जा रही थी, तभी गांव के ही दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह स्थान नर्मदा नदी से उचित दूरी पर नहीं है. इसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया.

अंतिम यात्रा पर बरसाए पत्थर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बातचीत के दौरान अचानक दूसरे पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया. अंतिम यात्रा में शामिल लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया. इस पत्थरबाजी में परिजन, ग्रामीण और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी व चौकीदार घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है.

भारी सुरक्षा के बीच हुई अंत्येष्टि

इस घटना की सूचना मिलते ही मण्डलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. हालात की गंभीरता को देखते हुए मंडलेश्वर, महेश्वर और कसरावद थाने की पुलिस ने गांव में मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया. इसके बाद पुलिस के कड़े पहरे में बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया. घटना को लेकर एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने बताया कि फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है. एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया है कि ताकि दोबारा कोई अप्रिय स्थिति न बने. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने अपील कर रही है.

