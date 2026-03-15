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प्यार है या साजिश? क्या वायरल गर्ल मोनालिसा किसी बड़े नेटवर्क की हुई शिकार, रोते-बिलखते परिजनों बताई सच्चाई

Monalisa News: खरगोन जिले के महेश्वर में रहने वाली मोनालिसा के घर और पूरे ढेरे में मातम जैसा माहौल बना हुआ है. पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. उसकी छोटी बहन जेसिका ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:43 PM IST
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Monalisa's family
Monalisa's family

Maheshwar News: मध्य प्रदेश के खरगोन के महेश्वर स्थित मोनालिसा के घर ही नहीं, बल्कि उनके पूरे ढेरे (कबीले) में मातम पसरा हुआ है. पूरा परिवार मोनालिसा को याद कर रहा है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उसने शादी कर ली है. एक तरफ घर में गम का माहौल है, तो दूसरी तरफ मोनालिसा के समुद्र और एयरपोर्ट से वीडियो रील लगातार वायरल हो रहे हैं. वह वर्तमान में केरल में है और उसका परिवार उसे वापस पाने के लिए तड़प रहा है.

मोनालिसा की छोटी बहन जेसिका ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हाथ जोड़कर मदद की मांग की है. उसने भावुक होकर कहा कि उनकी मदद की जाए और उसकी बहन मोनालिसा से उसे मिलवा दिया जाए. जेसिका का कहना है कि उसे अपनी दीदी की बहुत याद आ रही है और उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है. मां कह रही हैं कि उनका दिल नहीं मान रहा और वह अपनी बेटी के बिना मर जाएंगी.

धर्म छिपाने के लगाए गंभीर आरोप
परिवार का आरोप है कि आरोपी ने सिर पर चंदन और हाथ में रुद्राक्ष पहनकर खुद को हिंदू बताया और झांसा दिया. बड़ी बुआ रेखा ने बताया कि आरोपी फरहान खान ने अपना असली नाम छिपाया और धोखे से मोनालिसा को केरल ले जाकर शादी कर ली. उन्होंने कहा कि मोनालिसा लावारिस नहीं थी, लेकिन उसके परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और न ही उन्हें विश्वास में लिया गया. परिवार का दावा है कि मोनालिसा अभी नाबालिग है और उसकी उम्र मात्र 16 साल है.

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मोनालिसा की बुआ ने क्या कहा ?
बुआ ने बताया कि मोनालिसा कुंभ के मेले से वायरल हुई थी. फिल्म की दुनिया में करियर बनाने के नाम पर उसे थोड़ा-बहुत पढ़ना-लिखना सिखाया गया था. वह केवल अपना नाम लिखना जानती थी और दुनियादारी की उसे समझ नहीं थी. आरोप है कि सनोज मिश्रा और अन्य लोगों ने उसे वायरल करने और बड़ा स्टार बनाने का सपना दिखाया. परिवार का कहना है कि आरोपी समझदार और पढ़ा-लिखा है, जिसने एक नादान बच्ची का फायदा उठाया और उसे परिवार के खिलाफ भड़काकर केरल ले गया.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
परिजनों ने बताया कि मोनालिसा को यह कहकर ले जाया गया था कि उसे कुछ सिखाकर वापस ले आएंगे. आरोपी उसे केरल ले गया और छह-सात दिन वहां रखा. उसके पिता ने जब उसे सामान पैक कर चलने को कहा, तो आरोपी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया. बीच चौराहे पर गाड़ी रुकते ही लड़की नीचे उतरकर भाग गई और उसके पिता सबके सामने वहीं रोते रह गए. बुआ अरुणा ने इन आरोपों को गलत बताया कि उसकी शादी बुआ के लड़के से होनी थी. उनका कहना है कि यदि ऐसा होता तो उसे केरल क्यों भेजा जाता.

रिपोर्टः राकेश जयसवाल, खरगोन

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