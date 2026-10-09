जम्मू के समाजसेवी ने दिखाई इंसानियत, खरगोन पुलिस ने युवक को परिवार से मिलाया

खरगोन पुलिस की तत्परता से जम्मू में मिला 24 वर्षीय युवक अपने परिवार से दोबारा मिल सका. मानसिक रूप से कमजोर यह युवक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से लापता हुआ था. जम्मू की सैनिक कॉलोनी में मिलने के बाद समाजसेवी जितेंद्र सिंह ने उसे सुरक्षित रखा और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद खरगोन पुलिस ने स्थानीय पुलिस और समाजसेवी के साथ समन्वय कर युवक की पहचान की पुष्टि की. पुलिस टीम करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू पहुंची और जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.