जम्मू के समाजसेवी ने दिखाई इंसानियत, खरगोन पुलिस ने युवक को परिवार से मिलाया

राज्य चुनें
खरगोन पुलिस की तत्परता से जम्मू में मिला 24 वर्षीय युवक अपने परिवार से दोबारा मिल सका. मानसिक रूप से कमजोर यह युवक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से लापता हुआ था. जम्मू की सैनिक कॉलोनी में मिलने के बाद समाजसेवी जितेंद्र सिंह ने उसे सुरक्षित रखा और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद खरगोन पुलिस ने स्थानीय पुलिस और समाजसेवी के साथ समन्वय कर युवक की पहचान की पुष्टि की. पुलिस टीम करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू पहुंची और जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.
मामला खरगोन जिले का है. कोतवाली थाना प्रभारी बनवारीलाल मंडलोई के मुताबिक, 6 सितंबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि 24 वर्षीय राजेंद्र चौहान 1 सितंबर को घर से लापता हो गया है. राजेंद्र बिस्टान थाना क्षेत्र के रायलबेड़ा गांव का रहने वाला है. परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद खरगोन कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 415/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
जांच के दौरान जम्मू के समाजसेवी जितेंद्र सिंह ने स्थानीय पुलिस के माध्यम से युवक के परिवार से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि राजेंद्र जम्मू के सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में मिला था और वह उनके पास सुरक्षित है. जितेंद्र सिंह ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए युवक को अपने घर पर रखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद खरगोन पुलिस ने जितेंद्र सिंह और जम्मू की स्थानीय पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद युवक की पहचान की पुष्टि कर उसे वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई.
राजेंद्र के जम्मू में होने की पुष्टि के बाद खरगोन कोतवाली पुलिस की टीम करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर वहां पहुंची. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस युवक को सुरक्षित खरगोन लेकर आई और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया. इस तरह पुलिस के समन्वित प्रयासों और जम्मू के समाजसेवी की मदद से परिवार को उनका लापता बेटा वापस मिल गया.