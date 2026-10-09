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जम्मू के समाजसेवी ने दिखाई इंसानियत, खरगोन पुलिस ने युवक को परिवार से मिलाया

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से लापता 24 वर्षीय राजेंद्र चौहान जम्मू में मिला. सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में मिलने के बाद समाजसेवी जितेंद्र सिंह ने उसे सुरक्षित रखा और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद खरगोन पुलिस ने जम्मू पहुंचकर युवक की पहचान की पुष्टि की.

Written ByRakesh Jaiswal
Published: Oct 09, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 11:04 PM IST
जम्मू के समाजसेवी ने दिखाई इंसानियत, खरगोन पुलिस ने युवक को परिवार से मिलाया
Image Credit: ZEE MEDIA

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