खरगोन नीलोफर मर्डर केस: 5 राज्यों में पीछा, भेष बदलकर तलाश, जयपुर से आरोपी पति नईम गिरफ्तार

इसके बाद कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में मृतिका के शव को विधिवत कब्र से बाहर निकाला गया. डॉक्टरों की विशेष टीम ने निलोफर के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मर्ग जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि मृतिका के पति आरोपी नईम खान फतेह ने उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की थी. चोटों के चलते उसकी मौत होने की बात सामने आई. साथ ही, साक्ष्य छिपाने के तथ्य भी जांच में सामने आए.