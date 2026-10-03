Add Zee Business As A Preferred Source
App

खरगोन नीलोफर मर्डर केस: 5 राज्यों में पीछा, भेष बदलकर तलाश, जयपुर से आरोपी पति नईम गिरफ्तार

खरगोन के नीलोफर मर्डर केस में एक महीने से फरार आरोपी पति नईम खान को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी विदेश भागने की फिराक में था. पुलिस टीम ने पांच राज्यों में तलाश के दौरान भेष बदलकर होटल में काम किया, ई-रिक्शा चलाया और पान की दुकान पर भी काम किया.

Written ByRakesh Jaiswal
Published: Oct 03, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 05:21 PM IST
खरगोन नीलोफर मर्डर केस: 5 राज्यों में पीछा, भेष बदलकर तलाश, जयपुर से आरोपी पति नईम गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Rakesh Jaiswal

Rakesh Jaiswal

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खरगोन नीलोफर मर्डर केस: 5 राज्यों में पीछा, भेष बदलकर तलाश, जयपुर से आरोपी गिरफ्तार
2
3
4
5