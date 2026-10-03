खरगोन नीलोफर मर्डर केस: 5 राज्यों में पीछा, भेष बदलकर तलाश, जयपुर से आरोपी पति नईम गिरफ्तार

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16 अगस्त 2026 को खरगोन निवासी फरहान शेख ने थाना कोतवाली खरगोन में सूचना दी थी. शिकायत में बताया गया कि उसकी बहन निलोफर, पत्नी नईम फतेह, की 15 अगस्त 2026 को एसिड पीने से मौत हो गई थी. मृतिका के पति नईम फतेह की ओर से बिना पोस्टमार्टम कराए ही निलोफर के शव को दफना दिया गया था. मौत को लेकर परिजनों को शंका हुई, जिसके बाद उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया.
मिली जानकारी के मुताबिक, थाना कोतवाली खरगोन में शिकायत संख्या 47/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया. मृतिका के परिजन और समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर निलोफर की मौत को लेकर शंका जताई और शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही मामले की जांच की मांग की. इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई.
इसके बाद कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में मृतिका के शव को विधिवत कब्र से बाहर निकाला गया. डॉक्टरों की विशेष टीम ने निलोफर के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मर्ग जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि मृतिका के पति आरोपी नईम खान फतेह ने उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की थी. चोटों के चलते उसकी मौत होने की बात सामने आई. साथ ही, साक्ष्य छिपाने के तथ्य भी जांच में सामने आए.
जांच के आधार पर थाना कोतवाली खरगोन में मृतका निलोफर के पति नईम फतेह, निवासी खरगोन, के खिलाफ धारा 103(1) और 238(ख) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खरगोन रविन्द्र वर्मा ने आरोपी पति नईम फतेह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. निर्देश के बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नईम खरगोन शहर से फरार हो गया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है. पुलिस को यह भी आशंका थी कि आरोपी देश छोड़कर भाग सकता है.
जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया. इसके बाद आरोपी नईम फतेह के खिलाफ Look Out Notice जारी कराया गया. वहीं, पुलिस अधीक्षक खरगोन ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया. आरोपी की तलाश में साइबर सेल की टीम को भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.
इसके बाद फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें पंजाब, दिल्ली और राजस्थान भेजी गईं. पुलिस टीमों ने इन राज्यों में कई संभावित ठिकानों पर आरोपी की तलाश की. टीम ने लगातार पांच दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर रहकर आरोपी की तलाश में प्रयास किए.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना हुलिया और ठिकाना बदल रहा था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने भी अपना हुलिया बदलकर अलग-अलग जगहों पर काम किया. टीम के सदस्यों ने होटल और ढाबे में काम किया, ई-रिक्शा चलाया, पान की दुकान पर काम किया और गैस टंकी बांटने तक का काम किया. इस दौरान पुलिस टीम लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी.
इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नईम फतेह जयपुर, राजस्थान में मौजूद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम जयपुर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. पुलिस आरोपी का रिमांड लेकर मामले में उससे विस्तृत पूछताछ करेगी.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पकड़ने के लिए टीम ने जयपुर में होटल में काम करने से लेकर ऑटो रिक्शा चलाने तक का काम किया और भेष बदलकर उसकी तलाश की. लगातार ठिकाने बदलने के बावजूद पुलिस टीम ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.