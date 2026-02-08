Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

1980 में की थी 100 किलो गेंहू की चोरी, 45 साल बाद पुलिस ने खोज निकाला आरोपी; 65 की उम्र में सलीम को मिली सजा

MP News: खरगोन से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक 65 वर्षीय आरोपी को पकड़ा है जिसने साल 1980 में चोरी की थी. आरोपी ने आज से करीब 45 साल पहले 1 क्विंटल गेहूं की चोरी की थी जिसकी सजा उसे अब मिल रही है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:08 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन से अजब गजब मामला सामने आया है. यहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को उसके 45 साल पुराने किए चोरी की घटना के लिए अब गिरफ्तार किया गया है. 1980 में किए चोरी की सजा बुजुर्ग को 2026 में मिल रही है. बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने आज से 45 वर्ष पहले 1 क्विंटल गेहूं की चोरी की थी जिसकी कीमत उस वक्त 100 रूपए थी. पुलिस दूसरे आरोपी की भी तलाश कर रही है.

45 साल बाद मिली चोरी की सजा
बुजुर्ग का नाम सलीम है जो वर्तमान में किराने के दुकान के साहरे जीवनयापन कर  रहा था. अचानक पुलिस आती है और सलीम को गिरफ्तार कर लेती है. अब गिरफ्तारी की वजह सामने आती है तो सलीम खुद हक्के-बक्के रह जाते हैं.  चोरी की सजा वो भी सीधे 45 साल बाद! कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन ये तो गजब का मामला है. फिलहाल पुलिस सलीम के साथी  बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है. 

ये थी चोरी कि पूरी वारदात
दरअसल, सलीम और उसके बाकी 6 साथियों ने 1980 में खेतों से गेंहू की चोरी की थी. उन्होंने करीब 1 क्विंटल गेंहू की चोरी की थी जिसकी तब कीमत 100 रूपए थी. उस दौरान अच्छे गेहूं की कींमत 1रूपए 15 पैसे हुआ करते थे. चोरी के बाद सलीम और उसके साथी नौ दो ग्यारह हो गए थे. सलीम धार जिले में अपने बेटे के साथ किराना दुकान चलाने लगा. तब से लेकर अब तक सलीम चोरी की वारदात का मुजरिम था. 

कोर्ट में केस था पेंडिंग
तब से लेकर अब तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग था. कई बार सलीम के खिलाफ वारंट भी जारी हो चुके थे लेकिन गिरफ्तारी अब हुई है. पूछताछ के दौरान सलीम ने बताया कि उसने 20 वर्ष की उम्र में चोरी की थी उसे लगा कि मामले को भुला दिया गया होगा और वह कानूनी कार्रवाई से बच गया है लेकिन उसकी सारी अरमानों पर पानी फिर गया. सलीम को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

