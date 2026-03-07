Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3132274
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

पुलिया से नीचे गिरी गर्भवती महिला, बेटी को दिया जन्म, दोनों की बची जान

Khargone News-खरगोन में दो बाइक की जोरदार टक्कर आ हो गई. इस हादसे में एक बाइक पर बैठी गर्भवती महिला अपने पति और भाभी सहित पुलिया से नीचे गिर गई. हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने महिला को कार से अस्पताल पहुंचाया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुलिया से नीचे गिरी गर्भवती महिला, बेटी को दिया जन्म, दोनों की बची जान

MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा ब्लॉक से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार गर्भवती महिला अपने पति और भाभी के साथ पुलिस के नीचे नदी में गिर गई, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. इतना ही नहीं, इस भीषण हादसे के चंद घंटों के बाद ही महिला ने एक बेटी को जन्म दिया. 

अस्पताल जाते समय हुआ हादसा
यह घटना भगवानपुरा ब्लॉक के सिरवेल क्षेत्र की है. मोहराडी निवासी एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर भाभी के साथ मोटरसाइकल से सिरवेल अस्पताल ले जा रहा था. जैसे ही वे झूले वाली पुलिया के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी बाइक अनिंयंत्रित हो गई और गर्भवती महिला, उसका पति और भाभी तीनों बाइक सहित पुलिया से नीचे गिर गए. 

पानी में गिरे सभी लोग
हादसे के बाद का मंजर खौफनाक था. बाइक सीधे नीचे मौजूद एक बड़ी चट्टान पर जा गिरी, जबिक बाइक सवार तीनों लोग पानी में जा गिरे. पानी गहरा न होने और सीधे पत्थरों पर न गिरने की वजह से तीनों को गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन गर्भवती महिला दर्द से कराह रही थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों और राहगीर ने पहुंचाया अस्पताल 
इसी दौरान वहां से गुजर रहे राहगीर विक्रम ठाकुर और रमेश सोलंकी की नजर घायलों पर पड़ी. उन्होंने बिना देर किए लोगों की मदद की. दोनों पुलिया में उतरे और गर्भवती महिला को सहारा देकर ऊपर लेकर आए. इसके बाद उन्होंने पंचायत सचिव प्रवीण जायसवाल को फोन कर मदद मांगी. सचिन ग्रामीण के साथ कार लेकर मौके पहुंचे. इसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया.

महिला ने बेटी को दिया जन्म
अस्पताल पहुंचते ही महिला ने एक बेटी को जन्म दिया. इस हादसे के बावजूद भी मां और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं. महिला और नवजात को खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया है. दोनों मां-बेटी स्वस्थ हैं. 

यह भी पढ़ें-झगड़ा शांत कराया, तो दबंगों ने युवक को गाड़ी में डाल किया अगवा, एक घंटे तक तक पीटा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhargone newsmp latest news

Trending news

mp news
पुलिया से नीचे गिरी गर्भवती महिला, बेटी को दिया जन्म, दोनों की बची जान
mp news
झगड़ा शांत कराया, तो दबंगों ने युवक को गाड़ी में डाल किया अगवा, एक घंटे तक तक पीटा
mp news
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, एमपी में जानिए कितनी बढ़ी कीमत
indore news
इंदौर का उद्योगपति ठगी का शिकार, हांगकांग करंसी में 5 लाख ट्रांसफर
raipur news
रायपुर की बेटी ने UPSC में AIR-35 पाकर रचा इतिहास, छत्तीसगढ़ी साड़ी से हैं कनेक्शन
Latest Ujjain News
50 रुपये के पार्किंग विवाद में पर्यटक परिवार से मारपीट, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
mp news
चुनाव से पहले एमपी में बड़ा खेल! सरकार ने फंड पर लगाई रोक, जानिए कब होंगे चुनाव?
mp news
चलती ट्रेन से फिसला यात्री का पैर, देवदूत बनकर आए आरपीएफ जवान ने बचाई जान
mp news
रात भर घर नहीं लौटी पत्नी, तो गुस्से में आए पति ने लाठी से पीट-पीटकर मार डाला
Neemuch News
एमपी के कलाकार का कमाल! जूट और गाय के गोबर से मां के साथ PM मोदी की बनाई अनोखी फोटो