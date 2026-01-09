नशेड़ी शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खरगोन में लड़खड़ाते कदमों से क्लास पहुंचे गुरुजी, सहमे बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल

Drunk School Teacher-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां डोंगरचिचली स्थित एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक न केवल शराब के नशे में धुत होकर पढ़ाने पहुंचा, बल्कि उसने मासूम छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें जानवर तक कह डाला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह घटना डोंगरचिचली के सरकारी स्कूल की है, जो 6 जनवरी की है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शुक्रवार को सार्वजनिक हुआ. आरोपी शिक्षक की पहचान केवल शारदे के रूप में हुई है. चश्मदीदों और वीडियो के आधार पर, शिक्षक शारदे इतने नशे में थे कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे.

क्लास में पहुंचकर बच्चों को धमकाया

नशे की हालत में टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बजाय, वे उन पर चिल्लाते नजर आए. उन्होंने छात्रों से कहा, तुम सब जानवर हो, मुझे नहीं पहचान पा रहे हो. मैं अपने उस बेटे को भी नहीं छोड़ता जिसे मैंने जन्म दिया है. मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. शिक्षक की इस डरावनी और अजीबोगरीब हरकत से छोटे बच्चे बुरी तरह सहम गए.

स्कूल छोड़कर भागे छात्र

शिक्षक के उग्र और असामान्य व्यवहार से क्लास का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया इससे छात्र असहज हो गए. डर के कारण कई छात्र स्कूल का समय समाप्त होने से पहले ही अपना बस्ता उठाकर घर की ओर भाग खड़े हुए. हैरानी की बात यह रही कि छात्रों के जाने के बाद नशे में लड़खड़ाते हुए शिक्षक भी उनके पीछे-पीछे स्कूल परिसर से बाहर निकल गए.

ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

इस घटना ने गांव के अभिभावकों और नजप्रतिनिधिओं में भारी रोष पैदा कर दिया है. स्थानीय ग्रामीण सुभाष पटेल और सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश मकवाने ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक केशव शारदे अक्सर शराब के नशे में रहते हैं और गांव में घूमते हुए लोगों के साथ गाली-गलौज करते हैं. उनके इस व्यवहार से न केवल स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है, बल्कि बच्चों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

बीईओ ने जांच समिति की गठित

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में अन्य शिक्षक रामचंद्र पाटीदार भी 4 जनवरी को शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे. इस मामले के सामने आते ही खरगोन के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु पाटीदार ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लिखित पंचनामा सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आधिकारिक जांच समिति गठित कर दी गई है. इस समिति में संकुल प्राचार्य, जनशिक्षक और बीआरसी को शामिल किया गया है.

