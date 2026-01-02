बलि से पहले देवदूत बनी खाकी! काले जादू के लिए अगवा बच्चा 22 दिन बाद रेस्क्यू, तांत्रिक बाबा समेत 4 गिरफ्तार

6 Year Old Child Rescued-मध्यप्रदेश के खरगोन में पुलिस ने खंगवाड़ा गांव से लापता 6 साल के बच्चे को 22 दिन बाद सकुशल रेस्क्यू कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्चे का अपहरण तंत्र-मंत्र और कालू जादू करने के लिए किया गया था. आरोपियों ने कई दिनों तक मासूम बच्चे को भूखा-प्यासा रखा. पुलिस ने इस मामले में तांत्रिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

अपहरण के लिए पहले की रेकी

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बच्चे का अपहरण करने से पहले रेकी की थी. 10 दिसंबर के दिन बच्चे को घर का अपहरण किया गया था. योजना के तहत आरोपियों ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को क्रिकेट बैट-बॉल दिलाने का लालच दिया और मोटरसाइकल से अगवा कर फरार हो गए. आरोपियों ने बच्चे को खंडवा के पुनासा में किराए के कमरे में रखा था.

परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट

बच्चे के अपहरण के बाद परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की. पुलिस कप्तान रविन्द्र वर्मा ने अपनी टीम एएसपी शकुंतला रुहल ,एसडीओपी एवं पांच थाना टीम सहित साइबर, एफएसएल टीम, फिंगर प्रिंट , डॉग स्क्वॉड टीम को अलग अलग दल में काम पर लगाया. कुल 22 दिनों में 19 दिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा.

बच्चे को किया रेस्क्यू

जांच के दौरान पुलिस की गठित टीमों को जानकारी मिली की सनावद थाना क्षेत्र के ही ग्राम अटूटखास का रहने वाला शुभम् उर्फ लव यादव किसी तंत्र क्रियाओं प्राप्त करने के लिए एक बच्चे की तलाश में जुटा रहता था. शुभम उर्फ लव यादव तंत्र-मंत्र और धनवर्षा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है और पुनासा में रहे एक बाबा के संपर्क में है. इसी जानकारी पर पुलिस ने भेष बदलकर निगरानी शुरू की. रात के समय सुरेंद्र उर्फ पिंटू नाम का व्यक्ति बच्चे को कमरे में लेकर आता दिखाई दिया. जब उसे पुलिस की भनक लगी तो वह भागने लगा, लेकिन पुलिस तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लिया.

चारों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तांत्रिक बाबा सुरेंद्र के साथ शुभम यादव, रामपाल नरवरे और धनसिंह बडौले को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह तंत्र विद्या में खुद को सिद्ध मानने लगा था. गड़ा सोना और धनवर्षा के काले जादू के लिए बच्चे के साथ तंत्र क्रिया की जरूरत थी इसलिए बच्चे का अपहरण किया था. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है. मामले की जांच जारी है.

गुमराह करने की थी कोशिश

बता दें कि बच्चे का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने उसके घर के बाहर उसी की तस्वीर पर नींबू की एक माला चढ़ाई थी. मौके से एक डायरी भी मिली थी, लेकिन उसमें लिखे नामों का घटना से कोई संबंध नहीं निकला. पुलिस ने बताया कि यह सब आरोपियों ने जांच को गुमराह करने के लिए किया गया था. रिपोर्ट-राकेश जायसवाल

