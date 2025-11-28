खरगोन में मंदिर जा रही महिला पर डॉग ने किया हमला, अंगूठा काटकर ले गया पागल कुत्ता, लोगों में दहशत

Stray Dog Terror in Khargone-मध्यप्रदेश के खरगोन शहर के अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी में एक पागल कुत्ते ने शुक्रवार को पूरा मोहल्ला दहशत में डाल दिया. लगातार लोगों को निशाना बना रहे इस कुत्ते ने बीते 12 घंटों में 10 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. मंदिर जा रही एक महिला पर किए गए हमले ने कॉलोनी के लोगों को और ज्यादा डराकर रख दिया. महिला का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया है, उसे रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं.

नाखून सहित काट लिया अंगूठा

शाम के समय घर से मंदिर जा रही अनीता मालाकर पर रास्ते में अचानक कुत्ते ने हमला बोल दिया. अनीता के मुताबिक, कुत्ता उनके पीछे काफी समय से घूम रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तेज चलना शुरू किया, कुत्ता उन पर टूट पड़ा. महिला ने शोर मचाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन तब तक कुत्ते ने उनके हाथ का अंगूठा नाखून सहित काट लिया था और शरीर के दो से तीन हिस्सों में बुरी तरह नोच डाला.

महिला का अस्पताल में कराया गया जिला

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े और कुत्ते को भगाकर महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने तुरंत ड्रेसिंग कर रैबीज के इंजेक्शन लगाए. अनीता ने बताया कि कॉलोनी में अब तक 3-4 लोगों को यह कुत्ता काट चुका है, लेकिन नगर पालिका की टीम मौके पर नहीं पहुंची. जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, सिर्फ अन्नपूर्णा नगर ही नही, बल्कि नूतन नगर और अन्य इलाकों से भी शुक्रवार को कुल 10 लोग डॉग बाइट के इलाज के लिए पहुंचे. लगातार हो रहे हमलों से लोगों में काफी तनाव है.

शहर में घूम रहे पागल कुत्ते

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई दिनों से पागल कुत्ते इधर-उधर घूम रहे हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उनके डर में जी रहे हैं. लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

