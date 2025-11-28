Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3022300
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खरगोन में मंदिर जा रही महिला पर डॉग ने किया हमला, अंगूठा काटकर ले गया पागल कुत्ता, लोगों में दहशत

Khargone News-खरगोन में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचाते हुए कई लोगों ने हमला कर दिया. शुक्रवार को मंदिर जा रही महिला पर भी कुत्ते ने भी हमला कर उसके हाथ का अंगूठा काट लिया, महिला कुत्ते के हमले में बुरी तरह घायल हो गई. पिछले 12 घंटे में डॉग बाइट के 10 मामले सामने आए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खरगोन में मंदिर जा रही महिला पर डॉग ने किया हमला, अंगूठा काटकर ले गया पागल कुत्ता, लोगों में दहशत

Stray Dog Terror in Khargone-मध्यप्रदेश के खरगोन शहर के अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी में एक पागल कुत्ते ने शुक्रवार को पूरा मोहल्ला दहशत में डाल दिया. लगातार लोगों को निशाना बना रहे इस कुत्ते ने बीते 12 घंटों में 10 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. मंदिर जा रही एक महिला पर किए गए हमले ने कॉलोनी के लोगों को और ज्यादा डराकर रख दिया. महिला का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया है, उसे रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं.

नाखून सहित काट लिया अंगूठा
शाम के समय घर से मंदिर जा रही अनीता मालाकर पर रास्ते में अचानक कुत्ते ने हमला बोल दिया. अनीता के मुताबिक, कुत्ता उनके पीछे काफी समय से घूम रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तेज चलना शुरू किया, कुत्ता उन पर टूट पड़ा. महिला ने शोर मचाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन तब तक कुत्ते ने उनके हाथ का अंगूठा नाखून सहित काट लिया था और शरीर के दो से तीन हिस्सों में बुरी तरह नोच डाला. 

महिला का अस्पताल में कराया गया जिला
घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े और कुत्ते को भगाकर महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने तुरंत ड्रेसिंग कर रैबीज के इंजेक्शन लगाए. अनीता ने बताया कि कॉलोनी में अब तक 3-4 लोगों को यह कुत्ता काट चुका है, लेकिन नगर पालिका की टीम मौके पर नहीं पहुंची. जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, सिर्फ अन्नपूर्णा नगर ही नही, बल्कि नूतन नगर और अन्य इलाकों से भी शुक्रवार को कुल 10 लोग डॉग बाइट के इलाज के लिए पहुंचे. लगातार हो रहे हमलों से लोगों में काफी तनाव है. 

Add Zee News as a Preferred Source

शहर में घूम रहे पागल कुत्ते
स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई दिनों से पागल कुत्ते इधर-उधर घूम रहे हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उनके डर में जी रहे हैं. लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड चैतू ने किया सरेंडर, महेंद्र कर्मा को मारी थी 100 गोली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhargone newsmp latest news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा की, लखमा के बेटे को सुकमा की कमान, देखिए
chhattisgarh news
झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड चैतू ने किया सरेंडर, महेंद्र कर्मा को मारी थी 100 गोली
chhattisgarh news
स्कूल जा रही महिला टीचर का किडनैप, पेड़ के नीचे सुलाकर पति को भेजी तस्वीर, हुई बरामद
mp news
9वें जन्मदिन से पहले लापता हुई 'मैगी', ढूंढकर लाने वाले को मिलेगा 10 हजार का इनाम
mp news
सागर के लाजपतपुर में हिस्ट्रीशीटर की पीट-पीटकर हत्या, CCTV से खोला बड़ा राज
ratlam news
रतलाम में स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदा छात्र, दोनों पैर टूटे; जाने पूरा मामला...
chhattisgarh news
10 सालों का इंतजार हुआ खत्म, छत्तीसगढ़ में लेक्चरर और प्रधान पाठक बने प्रिंसिपल...
mp news
रेप के आरोपी सलमान का कैसे हुआ एनकाउंटर, जानें गिरफ्तारी से घायल होने की पूरी कहानी
road accident
शादी की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत, घर में पसरा मातम...
surajpur news
'Facebook-Meta के खिलाफ FIR दर्ज होगी ...' सूरजपुर पुलिस ने थमाया नोटिस