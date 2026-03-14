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मोनालिसा के दोनों मोबाइल नंबर बंद, परिजन नहीं कर पा रहे बात, शादी के बाद कहां गायब हो गई 'वायरल गर्ल'?

Khargone News: खरगोन ज़िले की रहने वाली मोनालिसा के परिवार ने सरकार और प्रशासन से अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक भावुक अपील की है. पिछले कुछ समय से मोनालिसा का अपने परिवार से पूरी तरह संपर्क टूट गया है, और उसके दोनों मोबाइल फ़ोन बंद आ रहे हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:40 AM IST
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मोनालिसा के दोनों मोबाइल नंबर बंद, परिजन नहीं कर पा रहे बात, शादी के बाद कहां गायब हो गई 'वायरल गर्ल'?

Kumbh Mela viral girl Monalisa: मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले की रहने वाली मोनालिसा, जो महाकुंभ मेले के दौरान वायरल हुई थीं एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं.  इस बार इसकी वजह उनकी शादी है. हालांकि, इसी बीच एक बड़ी बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि मोनालिसा का परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है. संपर्क न हो पाने की इस स्थिति ने उनके परिवार में गहरी चिंता और परेशानी का माहौल पैदा कर दिया है. उनके परिजनों का कहना है कि मोनालिसा के दोनों मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से वे उनसे बात नहीं कर पाए हैं. अचानक संपर्क टूट जाने से परिवार अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर गहरे डर और आशंकाओं से घिर गया है.

मोनालिसा ने फरमान से केरल में शादी की
आगे बढ़ने से पहले यह बता दें कि मोनालिसा ने हाल ही में केरल के पूवर के पास अरुमानूर में स्थित नयनार मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली है. फरमान उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के रहने वाले हैं, और अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एक एक्टर और मॉडल हैं. शादी के बाद मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा ने बताया कि उन्होंने फरमान को छह महीने तक डेट किया था.

शादी से खुश नहीं थे पिता
पुलिस के अनुसार मोनालिसा और फरमान पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और आरोप लगाया कि मोनालिसा के पिता उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे. मोनालिसा ने आगे आरोप लगाया कि उसके परिवार ने फरमान के धर्म के कारण उनके रिश्ते का विरोध किया और किसी और से शादी करने का दबाव डाला.

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यह भी पढ़ें: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग की शादी, फरमान खान के साथ मंदिर में लिए सात फेरे, फेसबुक पर हुआ था प्यार

 

मोनालिसा के दोनों मोबाइल नंबर बंद
इस बीच शादी के बाद से ही मोनालिसा के परिवार वाले उनसे कोई संपर्क नहीं कर पाए हैं, जिससे वे बेहद परेशान हैं. परिवार का कहना है कि मोनालिसा के दोनों मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं, और वे पिछले कुछ समय से उनसे बात नहीं कर पाए हैं. संपर्क टूटने की इस अचानक घटना ने परिवार को अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर गहरे डर में डाल दिया है. पूरा परिवार पूरी तरह से हताश है और फूट-फूटकर रो रहा है. घर में हर कोई मोनालिसा की पुरानी तस्वीरें देखकर उन्हें याद कर रहा है. परिवार ने राज्य सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द मोनालिसा से संपर्क स्थापित करने में उनकी मदद के लिए ज़रूरी कदम उठाए.

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