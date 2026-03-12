महाकुंभ की 'रुद्राक्ष वाली' मोनालिसा का केरल में लव जिहाद? फिल्म डायरेक्टर का सनसनीखेज दावा

Mahakumbh Girl Monalisa Marriage-प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा ने केरल में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली है. मोनालिसा भोंसले मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की रहने वाली है. मोनालिसा और फरमान की शादी को लेकर बवाल मचा हुआ है. अब इसी शादी को लेकर मोनालिसा के फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने भी सवाल उठाए हैं. सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद बताया है.

केरल में कराया मोनालिसा का लव जिहाद

मोनालिसा और फरमान खान की शादी को लेकर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फेसबुक पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि मुझे सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है. पीएफआई ने जाल बनाकर केरल में मोनालिसा का लव जिहाद कराया है.

सनोज मिश्रा ने पोस्ट में लिखा कि वह वर्तमान में गहरे मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक गरीब और साधारण लड़की को प्रशिक्षित कर अभिनेत्री बनाया. इस वजह से उन्हें विरोधियों की साजिशों के कारण जेल तक जाना पड़ा. फिल्म को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये का भारी कर्ज भी लेना पड़ा. मोनालिसा ने एक मुस्लिम के साथ भागकर उनके पूरे संघर्ष और करियर को दांव पर लगा दिया है.

बुधवार को थाने पहुंचकर मांगी सुरक्षा

बुधवार को शादी करने से पहले मोनालिसा और फरमान केरल के तिरुवनंतपुरम के थंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. यहां मोनालिसा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी. मोनालिसा ने कहा कि उनके पिता उन्हें जबरन वापस घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं पिता का कहना था कि मोनालिसा नाबालिग है. बाद में पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि मोनालिसा बालिग है, ऐसे में वह अपनी मर्जी से फैसले ले सकती है. इसके बाद पुलिस ने फरमान और मोनालिसा को जाने दिया.

मंदिर में जाकर की शादी

मोनालिसा और फरमान खान पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे, दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी. लंबे रिलेशनशिप के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को शादी का नाम देने का फैसला किया. बुधवार को दोनों ने तिरुवनंतपुरम के अरुन्नूर नैनार मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए. इस शादी का वीडियो भी सामने आया है.

