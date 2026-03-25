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आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी मोनालिसा, डायरेक्टर को बताया नीच इंसान; मीडिया के सामने दी सुसाइड की धमकी!

MP News: मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुईं है और इस बार वजह है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने अपने परिवार समेत नामी डायरेक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिस रोती नजर आईं जहां उन्होंने सुसाइड करने जैसी बात भी मीडिया के सामने कह डाली है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:42 PM IST
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viral girl monalisha
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mahakumbh viral monalisha new viral video: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में महेश्वर की माला विक्रेता मोनालिसा अपनी खूबसूरती के कारण लाइमलाइट में बनीं रही. हाल ही में उसने अपने पति फरमान संग हिंदू रिती रिवाज से शादी रचाई है जिसके बाद एक बार फिर वे खबरों की हेडलाइन में छाईं रहीं. शादी के लगभग 15 दिन बाद कोच्चि में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा ने कई ऐसे राज से परदा उठाया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिस फफक-फफक कर रोती नजर आईं और पति संग आत्महत्या करने जैसी बात भी मीडिया के सामने कह डाली है. मोनालिसा का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

एक बार फिर चर्चाओं में मोनालिसा
कोच्चि में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने अपने परिवार समेत नामी फिल्म डायरेक्ट जिनके साथ वे काम कर चुकी है पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मोनालिसा ने मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार और केरल सरकार से अपनी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार  लगाई है. मोनालिसा ने आगे कहा कि जब से उनकी शादी फरमान से हुई तब से समाज के कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं. उनके पोस्टर्स जलाए जा  रहे उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है. 

माता पिता सहित डायरेक्टर पर गंभीर आरोप
मोनालिसा ने आगे कहा कि उनके माता पिता उनकी शादी से नाखुश हैं उन्होंने अबतक हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया है. वहीं डायरेक्टर के बारे में उसने आगे कहा कि,  डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मेरे और मेरे पति के बारे में बहुत कुछ बोला है. उन्होंने कहा कि वे मुझे अपनी फिल्मों का हिस्सा नहीं बनाएंगे. इस पर मोनालिसा ने जवाब देते हुए कहा कि, उनकी फिल्मों का हिस्सा बनना ही कौन चाहता है? वे बेहद ही बुरे इंसान है जो फिल्मों के नाम पर नाबालिक लड़कियों के साथ बदसलूकी और नीच हरकत करते हैं. उनका नाम लेते हुए भी अब मुझे शर्म आती है. सनोज मिश्रा की फिल्म 10 करोड़ नहीं महज 3 लाख रुपए की है वहीं उन्होंने ही मेरे परिवार वालों को मेरे खिलाफ भड़काया है. 

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हम आत्महत्या कर लेंगे...
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा फफक-फफक कर रोती भी नजर आईं हैं. उन्होंने कई राज्यों के सरकार से मदद की मांग की है और कहा कि उनकी शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, जबकि वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और उन्होंने हिंदू रिती रिवाज से शादी की है. मोनालिसा ने आगे कहा कि अगर कोई उन्हें उनके पति फरमान से अलग करता है तो वे आत्महत्या कर लेंगी. वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं. इस पर मोनालिसा के पति फरमान ने कहा कि मुस्लिम परिवार से होने की वजह से मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे आंतकवादी बताया जा रहा है. मुझे फंसाया जा रहा और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. क्या प्यार करना गलत है? फरमान ने कहा कि वे श्री नारायण गुरु का सम्मान करते हैं इसलिए दोनों ने उन्हीं के मंदिर में शादी भी रचाई है. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से मोनालिसा और उनके पति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसपर लोग तरह-तरह कॉमेंट्स करते नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट: राकेश जायसवाल

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