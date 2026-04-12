शादी के बाद ‘महाकुंभ वायरल गर्ल’ मोनालिसा फरार, अजमेर-पुष्कर में फरमान करता रहा तलाश, वीडियो से मचा हड़कंप

Monalisa Missing News: खरगोन की वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि शादी के बाद मोनालिसा अपने पति फरमान को छोड़कर फरार हो गई है. इसको लेकर फरमान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अजमेर-पुष्कर में मोनालिसा को ढूंढने की बात कर रहा है.
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Farman Khan viral video: खरगोन के महेश्वर की महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि शादी के बाद मोनालिसा फरमान को छोड़कर भाग गई है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर फरमान खान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अजमेर-पुष्कर में मोनालिसा को ढूंढने की बात करता नजर आ रहा है. मोनालिसा के भागने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है.
वीडियो में फरमान कह रहा है कि 'फ्रेंड्स, मोनालिसा का अभी तक पता नहीं लग पाया है. मैं आज अजमेर जा रहा हूं. जोधपुर में भी हम पता करेंगे, आज जोधपुर में हमारा होल्ड है. अगर किसी को पता चले कि मोनालिसा कहां है या किसी ने उसे कहीं देखा है, तो कोई भाई-बहन मुझे जरूर बताए. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं.' इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है.
रिपोर्ट में हुआ था खुलासा
बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में खुलासा हुआ था कि मोनालिसा नाबालिग है. उसके बाद महेश्वर थाने में आरोपी फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, NCST की टीम खरगोन पहुंची थी, जहां पर आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें लड़की की जन्म तारीख 30 दिसंबर 2009 पाई गई. वहीं मोनालिसा ने मार्च 2026 में फरमान से शादी की थी. इस हिसाब से शादी के समय उसकी उम्र कम थी.
'शादी के समय उम्र कम थी'
जांच रिपोर्ट में पता चला था कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र करीब 16 साल 2 महीने थी. मिली जानकारी के मुताबिक, नगर पालिका से जारी एक गलत जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर केरल के एक गांव में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था. अब इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस खुलासे के बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह की लापरवाही सामने आ सके.
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