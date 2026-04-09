खरगोन में बड़ा एक्शन, लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट तबाह, पुलिस ने दबोचे 18 गुर्गे

Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो 'लॉरेंस गैंग' के नाम पर रंगदारी वसूलने में शामिल था. इस मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों ने एक कारोबारी को WhatsApp कॉल किया था और खुद को हैरी बॉक्सर बताते हुए 10 करोड़ रुपये की मांग की थी. साथ ही उन्होंने गोलीबारी का एक वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

जानिए पूरा मामला

यह पूरी घटना 17 मार्च 2026 को तब सामने आई, जब शिकायतकर्ता सत्येंद्र राठौर जो भीलगांव के रहने वाले हैं ने कसरावद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार उन्हें और उनके पिता दिलीप सिंह राठौर को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से उनके WhatsApp पर कॉल आया. कॉल के दौरान कॉलर ने खुद की पहचान हैरी बॉक्सर के रूप में बताई और लॉरेंस गैंग का सदस्य होने का दावा किया. आरोपी ने दावा किया कि उनके घर पर हुई गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाला वही था, और उसने धमकी दी कि यदि ₹10 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा. इसके अलावा उसने गोलीबारी की घटना का एक वीडियो भी साझा किया और चेतावनी दी कि अगली बार एक हैंड ग्रेनेड (हथगोला) फेंका जाएगा.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: CM मोहन आज लेंगे बड़ी बैठक, गेहूं खरीद को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेगी कांग्रेस, पढ़ें बड़ी खबरें

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की गिरफ्त में 18 आरोपी

इस शिकायत में उठाए गए मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर ज़ोन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गईं. CCTV फुटेज, खुफिया नेटवर्क और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें एक-एक करके गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि आरोपियों ने एक सुनियोजित तरीके से अपनी-अपनी भूमिकाएं निभाई थीं. जैसे कि रेकी करना, गोलीबारी करना, हथियार मुहैया कराना और भागने में मदद करना. फिलहाल इस मामले के सिलसिले में 18 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, और विभिन्न सामान और नकदी बरामद की गई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!