खरगोन में 80 से अधिक तोतों की रहस्मयी मौत, पेट में मिली ये चीजें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हैरान

Khargone  News: खरगोन जिले के बडवाह में नर्मदा नदी के एक्वाडक्ट पुल के पास पिछले 48 घंटों में 80 से अधिक तोतों की संदिग्ध मौत हो गई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग और वाइल्डलाइफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:03 AM IST
Narmada River In Khargone Barwah: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक्वाडक्ट पुल के पास बड़ी संख्या में तोतों की मौत का मामला सामने आया है. पिछले 48 घंटों में 80 से ज़्यादा तोते मरे हुए मिले हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. बड़ी संख्या में मरे हुए पक्षियों को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी.

80 से अधिक तोतों की मौत से मचा हड़कंप
दरअसल,   बडवाह इलाके में नर्मदा नदी पर एक्वाडक्ट पुल के पास बड़ी संख्या में तोतों के शव मिले, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पिछले दो दिनों में मरने वाले तोतों की संख्या 80 से ज़्यादा हो गई है. जानकारी मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग और वन्यजीव विभाग की एक जॉइंट टीम मौके पर पहुंची और मरे हुए तोतों को जांच के लिए भेजा गया. शुरुआती जांच में बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया.

फूड पॉइज़निंग से हुई तोतों की मौत
शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद तोतों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई हो. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ़ हो गई. डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि यह कोई  बर्ड फ्लू  नहीं थी, बल्कि फूड पॉइज़निंग का मामला था. पशु चिकित्सकों ने पुष्टि की कि तोतों की मौत फूड पॉइज़निंग और गलत खान-पान के कारण हुई. किसान अक्सर अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर तेज़ कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं. जब ये पक्षी उन खेतों में खाना खाते हैं, तो कीटनाशक उनके नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं.

पोस्टमार्टम में पेट में मिले चावल और कंकड़ 
पोस्टमॉर्टम जांच के दौरान तोतों के पेट में चावल और कंकड़ मिले, जिससे पता चलता है कि उन्होंने खराब या ज़हरीला खाना खाया था. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि खेतों में कीटनाशक छिड़काव के बाद अनाज खाने से पक्षियों की मौत भी हो सकती है. इस घटना ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल सावधानी से करें.

