आदिवासी भिलाला समाज की अनूठी परंपरा, 12 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़े युवा, महिलाओं ने बरसाईं सोटियां; जानें क्या है 'गुड़तोड़' उत्सव

Khargone News-खरगोन में आदिवासी भिलाला समाज की गुड़ तोड़ की अनोखी परंपरा है. इस परंपरा के तहत युवक खंभे पर बंधी पोटली को उतारते हैं और महिलाएं उनको ऐसा करने से रोकती हैं. इसके साथ ही युवकों को रोकने के लिए महिलाएं युवकों पर सोंटियां बरसाती हैं.
Trending Photos
MP Unique Tribal Tradition-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा ब्लॉक स्थित धूलकोट में आदिवासी भिलाला दरबार समाज की सदियों पुरानी गुड़तोड़ परंपरा का उत्साह देखने को मिला. रंगपंचमी के बाद सप्तमी के अवसर पर आयोजित इस उत्सव में समाज के हजारों लोग आनंद, उमंग और उत्साह के साथ शामिल हुए. इस पर्व की खासियत यह रही कि जहां एक ओर युवा गुड़ की पोटली उतारने के लिए जी-जान लगाते दिखे, वहीं दूसरी ओर युवतियों और महिलाओं ने उन पर जमकर सोटियां बरसाईं.
क्या है गुड़तोड़ परंपरा
होली पर्व से जुड़ी यह परंपरा हर 2 साल के अंतराल में मनाई जाती है. इसमें सबसे पहले विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर 12 फीट ऊंचा एक लकड़ी का खंभा गाड़ा जाता है. इस खंभे के ऊपरी छोर पर लाल कपड़े में गुड़ और चने की एक पोटली बांधी जाती है. युवाओं की टोलियां मटकी फोड़ की तर्ज पर एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर इस पोटली को उतारने का प्रयास करती हैं. यह प्रक्रिया एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे सात बार दोहराई जाती है.
सोटियों की मार और युवाओं का जोश
इस खेल का सबसे रोमांचक हिस्सा वह होता है जब गांव की युवतियां और महिलाएं युवाओं की टोली को पोटली उतारने से रोकने के लिए उन पर सोटियां यानी लकड़ी की छड़ें बरसाती हैं. मार से बचने के लिए युवा इधर-उधर भागते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य खंभे पर बंधी पोटली ही होती है. सोटियों की मार के बावजूद युवाओं का जोश कम नहीं होता और वे आखिरकार पोटली उतारकर ही दम लेते हैं. धूलकोट में पटेल विजय सिंह सोलंकी ने बताया कि इस खेल में महिलाएं अपनी पूरी कसर निकाल लेती हैं, फिर भी युवा अपनी परंपरा को उत्साह से पूरा करते हैं.
हजारों की संख्या में उमड़ते हैं लोग
धूलकोट के बाजार चौक में आयोजित इस उत्सव को देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. न केवल आदिवासी समाज, बल्कि अन्य समाजों के लोग भी इस अनूठे गुड़ के खेल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए. पारंपरिक वेशभूषा में सजे आदिवासी समाजजन ढोल-मांदल और डीजे की धुन पर जमकर थिरके, जिससे पूरा माहौल उत्सव के रंग में सराबोर हो गया.
सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक
भिलाला समाज का यह पर्व उनकी अटूट एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.धूलकोट में गुरुवार को दिन भर चली इस गहमागहमी और पारंपरिक उत्सव ने आधुनिक दौर में भी लोक संस्कृति की जड़ों को जीवंत रखने का संदेश दिया.
यह भी पढ़ें-छिंदवाड़ा में नमाज के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और तलवारों से हमला
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!