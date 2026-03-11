Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3137079
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

आदिवासी भिलाला समाज की अनूठी परंपरा, 12 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़े युवा, महिलाओं ने बरसाईं सोटियां; जानें क्या है 'गुड़तोड़' उत्सव

Khargone News-खरगोन में आदिवासी भिलाला समाज की गुड़ तोड़ की अनोखी परंपरा है. इस परंपरा के तहत युवक खंभे पर बंधी पोटली को उतारते हैं और महिलाएं उनको ऐसा करने से रोकती हैं. इसके साथ ही युवकों को रोकने के लिए महिलाएं युवकों पर सोंटियां बरसाती हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आदिवासी भिलाला समाज की अनूठी परंपरा, 12 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़े युवा, महिलाओं ने बरसाईं सोटियां; जानें क्या है 'गुड़तोड़' उत्सव

MP Unique Tribal Tradition-मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा ब्लॉक स्थित धूलकोट में आदिवासी भिलाला दरबार समाज की सदियों पुरानी गुड़तोड़ परंपरा का उत्साह देखने को मिला. रंगपंचमी के बाद सप्तमी के अवसर पर आयोजित इस उत्सव में समाज के हजारों लोग आनंद, उमंग और उत्साह के साथ शामिल हुए. इस पर्व की खासियत यह रही कि जहां एक ओर युवा गुड़ की पोटली उतारने के लिए जी-जान लगाते दिखे, वहीं दूसरी ओर युवतियों और महिलाओं ने उन पर जमकर सोटियां बरसाईं.

क्या है गुड़तोड़ परंपरा
होली पर्व से जुड़ी यह परंपरा हर 2 साल के अंतराल में मनाई जाती है. इसमें सबसे पहले विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर 12 फीट ऊंचा एक लकड़ी का खंभा गाड़ा जाता है. इस खंभे के ऊपरी छोर पर लाल कपड़े में गुड़ और चने की एक पोटली बांधी जाती है. युवाओं की टोलियां मटकी फोड़ की तर्ज पर एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर इस पोटली को उतारने का प्रयास करती हैं. यह प्रक्रिया एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे सात बार दोहराई जाती है. 

सोटियों की मार और युवाओं का जोश
इस खेल का सबसे रोमांचक हिस्सा वह होता है जब गांव की युवतियां और महिलाएं युवाओं की टोली को पोटली उतारने से रोकने के लिए उन पर सोटियां यानी लकड़ी की छड़ें बरसाती हैं. मार से बचने के लिए युवा इधर-उधर भागते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य खंभे पर बंधी पोटली ही होती है. सोटियों की मार के बावजूद युवाओं का जोश कम नहीं होता और वे आखिरकार पोटली उतारकर ही दम लेते हैं. धूलकोट में पटेल विजय सिंह सोलंकी ने बताया कि इस खेल में महिलाएं अपनी पूरी कसर निकाल लेती हैं, फिर भी युवा अपनी परंपरा को उत्साह से पूरा करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हजारों की संख्या में उमड़ते हैं लोग
धूलकोट के बाजार चौक में आयोजित इस उत्सव को देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. न केवल आदिवासी समाज, बल्कि अन्य समाजों के लोग भी इस अनूठे गुड़ के खेल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए. पारंपरिक वेशभूषा में सजे आदिवासी समाजजन ढोल-मांदल और डीजे की धुन पर जमकर थिरके, जिससे पूरा माहौल उत्सव के रंग में सराबोर हो गया. 

सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक
भिलाला समाज का यह पर्व उनकी अटूट एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.धूलकोट में गुरुवार को दिन भर चली इस गहमागहमी और पारंपरिक उत्सव ने आधुनिक दौर में भी लोक संस्कृति की जड़ों को जीवंत रखने का संदेश दिया.

यह भी पढ़ें-छिंदवाड़ा में नमाज के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और तलवारों से हमला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp unique newsgud tod tradition

Trending news

mp news
आदिवासी समाज की परंपरा, 12 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़े युवा, महिलाओं ने बरसाई सोंटिया
LPG
LPG की किल्लत नहीं, फिर भी नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? भोपाल में आ रही ये बड़ी समस्या
mp news
छिंदवाड़ा में नमाज के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और तलवारों से हमला
Naxal
31 मार्च तक खत्म होगा नक्सलवाद, लेकिन कब होगी छत्तीसगढ़ से केंद्रीय बलों की वापसी?
mp live news
MP Breaking News LIVE: छतरपुर में पकड़ी गई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, 11 मार्च की बड़ी खबरें
chhattisgarh news
ओवरस्पीड चालान के मैसेज ने उड़ाई नींद, लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक, उड़े लाखों
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ कैबिनेट में बड़े फैसलों पर लगी मुहर, धर्मांतरण संशोधन विधेयक को मंजूरी
mp news
इंस्टाग्राम वाले प्यार के लिए उजाड़ा सुहाग, जबरन शादी हुई तो कर दी पति की हत्या
mp news
कोयला खदानों में मजदूरों को हो रहा आर्थिक शोषण, सैलरी आते ही कट जाता है 60% 'कमीशन'
mp news
उज्जैन में महामंडलेश्वर को हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश, पूर्व साध्वी समेत 2 पर FIR