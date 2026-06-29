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सरपंच की वजह से रुका 84 बच्चों का भविष्य? खरगोन में जाति प्रमाण पत्र विवाद गहराया

Khargone News: खरगोन के निमसेटी गांव में 84 बच्चों का स्कूल और छात्रावास में प्रवेश जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से अटक गया है. सरपंच पर साइन न करने का आरोप है. ग्रामीण और नेता एसडीएम से मिले, जल्द समाधान की मांग की गई.

Written ByRakesh JaiswalEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:55 PM IST
सरपंच की वजह से रुका 84 बच्चों का भविष्य? खरगोन में जाति प्रमाण पत्र विवाद गहराया
Image Credit: Khargone Caste Certificate CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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