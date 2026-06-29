सरपंच की वजह से रुका 84 बच्चों का भविष्य? खरगोन में जाति प्रमाण पत्र विवाद गहराया

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Khargone Caste Certificate Case: खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य झिरन्या विकासखंड के ग्राम निमसेटी में 84 बच्चों को स्कूल और छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है. कारण यह बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सरपंच जाति प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है. इससे बच्चों का एडमिशन अटक गया है. परेशान अभिभावक अपने बच्चों के साथ भीकनगांव एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की. इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की गई है और समस्या पर चर्चा हुई.
अभिभावकों की शिकायत के बाद वे तहसीलदार और भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्रह्माने से भी मिले. जिला अध्यक्ष ने एसडीएम और अन्य अधिकारियों से बात की और स्थिति पर आश्चर्य जताया कि सरपंच जाति प्रमाण पत्रों पर साइन क्यों नहीं कर रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि उनके पुराने जाति प्रमाण पत्र पहले से बने हुए हैं, फिर भी नए प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं. इस कारण बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा रही है.
भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों?
भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्रह्माने ने कहा कि ग्रामीण दो दिन पहले उनसे मिले थे और समस्या बताई थी. इसके बाद उन्होंने एसडीएम और बीआरसी से बात की. अधिकारियों ने सोमवार को प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही थी. उन्होंने बताया कि सरपंच किस कारण से साइन नहीं कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है. लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. उन्होंने सभी अधिकारियों से बात कर मामले को संज्ञान में लाया और तुरंत समाधान का आश्वासन दिया.
क्यों नहीं बन रहा प्रमाण पत्र?
ग्रामीण भूरेलाल गोले ने बताया कि वे जाति प्रमाण पत्र के लिए सरपंच के पास गए थे, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया. उनका कहना है कि बच्चों को छात्रावास में दाखिला लेना था और अंतिम तारीख 20 तारीख थी. पहले उन्हें बताया गया था कि कुछ दिनों में प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन बाद में सरपंच ने साफ इनकार कर दिया. ग्रामीणों के पास पहले से जाति प्रमाण पत्र और जमीन के दस्तावेज भी हैं, फिर भी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे वे परेशान हैं.
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