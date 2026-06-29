सरपंच की वजह से रुका 84 बच्चों का भविष्य? खरगोन में जाति प्रमाण पत्र विवाद गहराया

क्यों नहीं बन रहा प्रमाण पत्र?

ग्रामीण भूरेलाल गोले ने बताया कि वे जाति प्रमाण पत्र के लिए सरपंच के पास गए थे, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया. उनका कहना है कि बच्चों को छात्रावास में दाखिला लेना था और अंतिम तारीख 20 तारीख थी. पहले उन्हें बताया गया था कि कुछ दिनों में प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन बाद में सरपंच ने साफ इनकार कर दिया. ग्रामीणों के पास पहले से जाति प्रमाण पत्र और जमीन के दस्तावेज भी हैं, फिर भी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे वे परेशान हैं.