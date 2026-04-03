एमपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक जाल, 10 करोड़ की फिरौती मामले में 12 गुर्गे गिरफ्तार, हैरी बॉक्सर अब भी फरार

Khargone Firing Case: खरगोन पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मुख्य आरोपी राजपाल चंद्रावत सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे मुख्य आरोपी हरचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर सहित 6 आरोपी अभी फरार हैं. एसपी रविंद्र वर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए बताया कि कसरावद थाना क्षेत्र के ग्राम भीलगांव में 17 मार्च को उद्योगपति दिलीप राठौर को व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इसके साथ ही दो बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग भी की थी. इस मामले की शिकायत उनके बेटे सत्येंद्र राठौर ने दर्ज कराई थी.

फरियादी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आईजी और डीआईजी के मार्गदर्शन में 6 अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. जांच के दौरान अशोकनगर, महू, इंदौर और भोपाल में हुई इसी तरह की घटनाओं को भी जोड़ा गया. शुरुआत में आरोपी सचिन पाटीदार और लोकेंद्र पंवार से पूछताछ की गई, जिनका दिलीप राठौर से पहले से लेन-देन का विवाद था.

10 करोड़ रु. की फिरौती मांगी

पूछताछ में सामने आया कि लोकेंद्र पंवार के दोस्त संदीप प्रजापति ने कुछ लोगों के जरिए वसूली कराने की बात कही थी. संदीप ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राजपाल सिंह से संपर्क कराया. इसके बाद उद्योगपति पर हमले की साजिश शुरू हुई. 2 मार्च 2026 को पहला हमला असफल रहा, 11 मार्च को दूसरा प्रयास भी नाकाम रहा, जबकि 16 मार्च को तीसरे प्रयास में फायरिंग की गई. बाइक सवार शूटरों ने घटना का वीडियो बनाकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद हैरी बॉक्सर के नाम से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई.

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पुलिस कार्रवाई में बड़ा खुलासा

पुलिस की कार्रवाई में राजपाल सिंह के गिरफ्तार होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शूटर भी शामिल हैं. आरोपियों के पास से चार पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो, हुंडई और डस्टर कार जब्त की गई हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ कसरावद थाने में मामला दर्ज किया गया है. हैरी बॉक्सर सहित 6 आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है. एसपी ने इस ऑपरेशन में शामिल साइबर सेल, तकनीकी टीम और अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया.

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