Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3164391
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

एमपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक जाल, 10 करोड़ की फिरौती मामले में 12 गुर्गे गिरफ्तार, हैरी बॉक्सर अब भी फरार

Lawrence Bishnoi Gang in MP: एमपी के खरगोन जिले में उद्योगपति से 10 करोड़ की फिरौती और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि मुख्य आरोपी हैरी बॉक्सर सहित 6 लोग अभी फरार हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Khargone Firing Case
Khargone Firing Case

Khargone Firing Case: खरगोन पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मुख्य आरोपी राजपाल चंद्रावत सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे मुख्य आरोपी हरचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर सहित 6 आरोपी अभी फरार हैं. एसपी रविंद्र वर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए बताया कि कसरावद थाना क्षेत्र के ग्राम भीलगांव में 17 मार्च को उद्योगपति दिलीप राठौर को व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इसके साथ ही दो बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग भी की थी. इस मामले की शिकायत उनके बेटे सत्येंद्र राठौर ने दर्ज कराई थी.

फरियादी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आईजी और डीआईजी के मार्गदर्शन में 6 अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. जांच के दौरान अशोकनगर, महू, इंदौर और भोपाल में हुई इसी तरह की घटनाओं को भी जोड़ा गया. शुरुआत में आरोपी सचिन पाटीदार और लोकेंद्र पंवार से पूछताछ की गई, जिनका दिलीप राठौर से पहले से लेन-देन का विवाद था.

10 करोड़ रु. की फिरौती मांगी
पूछताछ में सामने आया कि लोकेंद्र पंवार के दोस्त संदीप प्रजापति ने कुछ लोगों के जरिए वसूली कराने की बात कही थी. संदीप ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राजपाल सिंह से संपर्क कराया. इसके बाद उद्योगपति पर हमले की साजिश शुरू हुई. 2 मार्च 2026 को पहला हमला असफल रहा, 11 मार्च को दूसरा प्रयास भी नाकाम रहा, जबकि 16 मार्च को तीसरे प्रयास में फायरिंग की गई. बाइक सवार शूटरों ने घटना का वीडियो बनाकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद हैरी बॉक्सर के नाम से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कार्रवाई में बड़ा खुलासा
पुलिस की कार्रवाई में राजपाल सिंह के गिरफ्तार होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शूटर भी शामिल हैं. आरोपियों के पास से चार पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो, हुंडई और डस्टर कार जब्त की गई हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ कसरावद थाने में मामला दर्ज किया गया है. हैरी बॉक्सर सहित 6 आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है. एसपी ने इस ऑपरेशन में शामिल साइबर सेल, तकनीकी टीम और अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

khargone news

Trending news

khargone news
एमपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक जाल, 10 करोड़ की फिरौती मामले में 12 गिरफ्तार
Latest Ujjain News
ग्रीनविच नहीं, अब 'महाकाल' से तय होगा समय! उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज
mp cyber police
MP में फर्जी सिम का 'महाजाल', एक चेहरे से सैकड़ों SIM एक्टिवेट...
gurkirat singh dead body
21 दिन बाद कनाडा से उज्जैन आया गुरकीरत सिंह का शव, CM मोहन ने दी श्रद्धांजलि...
betul news
बैतूल में अंधे कत्ल की साजिश नाकाम, पत्नी की हिम्मत से बची जान, आरोपी गिरफ्तार
ashoknagar news
फ्री Wi-Fi...CCTV देख केंद्रीय मंत्री भी हैरान, एमपी में बना पहला स्मार्ट पंचायत भवन
crime news
MP का लड़का,बिहार की लड़की, सोशल मीडिया पर मिले; शादी के 2 महीने बाद पत्नी ने दी जान
MP Politics
BJP युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित, 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री बनाए गए
mp bjp news
एमपी बीजेपी की नई फौज तैयार! पूर्व मंत्रियों-MLA समेत 99 दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी
mp da hike news
MP में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! मोहन सरकार ने बढ़ाया 3% DA,मई में बढ़कर आएगी सैलरी