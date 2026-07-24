खरगोन में लव जिहाद के आरोपी पर बड़ा एक्शन, 50 लाख का अवैध एस्ट्रो टर्फ बुलडोजर से ध्वस्त

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Khargone Love Jihad Case: खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र के चांदनीपुरा इलाके में लव जिहाद के आरोपी के बिना अनुमति बनाए गए करीब 50 लाख रुपये के अवैध एस्ट्रो टर्फ पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया. पिछले दिनों सनावद में सामने आए लव जिहाद के मामले के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली थी. कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बीजेपी विधायक सचिन बिरला को ज्ञापन सौंपकर अवैध एस्ट्रो टर्फ को ध्वस्त करने की मांग की थी. इसके बाद सनावद पुलिस ने आरोपी महिन शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन संगठन लगातार अवैध निर्माण हटाने की मांग पर अड़े रहे.
हिंदू संगठनों का आरोप था कि चांदनीपुरा क्षेत्र में बने इस अवैध एस्ट्रो टर्फ पर कार्रवाई में अधिकारियों की ओर से अनावश्यक देरी की जा रही है, जिससे समाजजनों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही थी. इस पूरे मामले को लेकर विधायक सचिन बिरला के साथ बैठक भी हुई, जिसमें टर्फ पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई. बैठक में विधायक ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने समाजजनों और हिंदू संगठनों की मांग से सहमति जताते हुए संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इसके बाद शुक्रवार को पुलिस, राजस्व और नगर पालिका के संयुक्त अमले ने सात जेसीबी मशीनों की मदद से करीब तीन घंटे तक अभियान चलाया और अवैध एस्ट्रो टर्फ को जमींदोज कर दिया. कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. वहीं मीडिया से चर्चा में बड़वाह के बीजेपी विधायक सचिन बिरला ने कहा कि सनावद में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों में की जा रही कठोर कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनेगी. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और एस्ट्रो टर्फ हटाने में हुई देरी की भी जांच कराई जाएगी.
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