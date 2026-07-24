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खरगोन में लव जिहाद के आरोपी पर बड़ा एक्शन, 50 लाख का अवैध एस्ट्रो टर्फ बुलडोजर से ध्वस्त

Khargone News: खरगोन जिले के सनावद में लव जिहाद के आरोपी से जुड़े करीब 50 लाख रुपये के अवैध एस्ट्रो टर्फ पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. पुलिस, राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सात जेसीबी से तीन घंटे तक अभियान चलाकर निर्माण ध्वस्त किया.

Written ByRakesh JaiswalEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:09 PM IST
खरगोन में लव जिहाद के आरोपी पर बड़ा एक्शन, 50 लाख का अवैध एस्ट्रो टर्फ बुलडोजर से ध्वस्त
Image Credit: ZEE MEDIA

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