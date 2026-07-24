खरगोन में लव जिहाद के आरोपी पर बड़ा एक्शन, 50 लाख का अवैध एस्ट्रो टर्फ बुलडोजर से ध्वस्त

Khargone Love Jihad Case: खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र के चांदनीपुरा इलाके में लव जिहाद के आरोपी के बिना अनुमति बनाए गए करीब 50 लाख रुपये के अवैध एस्ट्रो टर्फ पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया. पिछले दिनों सनावद में सामने आए लव जिहाद के मामले के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली थी. कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बीजेपी विधायक सचिन बिरला को ज्ञापन सौंपकर अवैध एस्ट्रो टर्फ को ध्वस्त करने की मांग की थी. इसके बाद सनावद पुलिस ने आरोपी महिन शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन संगठन लगातार अवैध निर्माण हटाने की मांग पर अड़े रहे.