खरगोन में पलटी स्कूल बस, अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकराई, 12 से अधिक बच्चे घायल

Khargone News: खरगोन में बच्चों को स्कूल ले जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बताया जा रहा है कि इस हादसे में 12 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:09 PM IST
Khargone School bus Accident: मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के भीकनगांव नगर से सटे गोविंदपुरा इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. पास के गांवों से ज्ञानदीप स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. अनियंत्रित होने के बाद बस सड़क किनारे खेत में उतरकर पेड़ों से जा टकराई. गनीमत रही कि बस पूरी तरह पलटी नहीं, वरना एक बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता था. हादसे में एक दर्जन से ज़्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए.

12 से अधिक बच्चे घायल
दरअसल, खरगोन जिले के भीकनगांव के गोविन्दपुरा में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को ले जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई. इस दुर्घटना में करीब 12 से अधिक बच्चे घायल हुए. सभी बच्चों को भीकनगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चार बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया. बस तेज रफ्तार में खेत की ओर जाकर पेड़ों से टकराई. यदि बस पूरी तरह पलटी खाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है.

अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी
बताया जा रहा है कि बस आस-पास के गांवों से बच्चों को लेकर भीकनगांव स्थित ज्ञानदीप स्कूल जा रही थी. तेज़ रफ़्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में घुसकर पेड़ों से टकरा गई. अगर बस पूरी तरह पलट जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. भीकनगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है. सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

धार में भी हादसा
इस बीच, धार जिले के कुक्षी इलाके में एक गंभीर हादसा हुआ जिसमें शासकीय आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास से स्कूल जा रही छात्राओं को एक अज्ञात वाहन ने लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे 7 छात्राएं घायल हो गईं, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आईं हैं. सभी घायल छात्राओं का इलाज धार जिले के कुक्षी स्थित सिविल अस्पताल में चल रहा है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "खरगौन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

mp newskhargone news

