'वायरल गर्ल' की जिंदगी में नया तूफान! मोनालिसा की प्रेगनेंसी पर सस्पेंस बरकरार, पति फरमान ने खोला राज

mp news: मोनलिसा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मोनालिसा के जीरो से उड़ान के सफर में प और फ अक्षरों ने खूब सुर्खियां दी हैं. पारदी ,प्रयागराज , पास्को एक्ट ,प्रेग्ननेंसी, फिल्में और फरार यह सभी शब्द मोनालिसा की जिंदगी से जुड़ते चले गए हैं. मोनालिसा की प्रेगनेंसी की खबर उसके पति फरमान द्वारा जारी की गई है.
Trending Photos
monalisha news: प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेले में नीली आंखों से देशभर में चर्चाओं में आई मोनालिसा, एमपी के खरगोन जिले के महेश्वर में बेड़ीपूरा में पारदी समाज (बंजारा) टोलो की रहने वाली है. मोनालिसा के आंखों के जादू ने उसे सोशल मीडिया पर छाए रखा. मोनालिसा की खूबसूरती इस कदर देशभर में चर्चा का विषय बनी कि माला बेचते-बेचते उसे सीधा फिल्म ही ऑफर हो गया. मोनलिसा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मोनालिसा के जीरो से उड़ान के सफर में प और फ अक्षरों ने खूब सुर्खियां दी हैं. पारदी ,प्रयागराज , पास्को एक्ट ,प्रेग्ननेंसी, फिल्में और फरार यह सभी शब्द मोनालिसा की जिंदगी से जुड़ते चले गए हैं. मोनालिसा की प्रेगनेंसी की खबर उसके पति फरमान द्वारा जारी की गई है.
नाबालिग होने के बाद भी प्रेगनेंट
मोनालिसा की शादी यूपी के बागपथ के फरहान खान से हुई थी. दोनों ने केरल में हिंदू रिती-रिवाज से शादी रचाई है. हिंदू संगठन ने इस शादी को लव जिहाद करार दिया जिसके बाद से बहुत बवाल मचा था. मोनालिसा के नाबालिग होने से फरहान ने भी केरल कोर्ट की शरण लेकर 15 मई तक की बेल करवा ली है. फरमान से जब पूछा गया कि मोनालिसा कोर्ट हियरिंग में क्यों पेश नहीं हो रही तो इस पर फरमान ने मोनालिसा की प्रेगनेंसी की खबर सबके सामने जाहिर की. बता दें कि फरहान नामक युवक से मोनालिसा की हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में हुई शादी खासी चर्चित रही. परिजनों ने इसका जमकर विरोध भी किया था.पिता ने झूठे जन्म सर्टिफिकेट से शादी करने के आरोप लगाए.
फिल्मों को लेकर भी हुआ बवाल
फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने द मणिपुर ऑफ डायरी में मोनालिसा को उनके गांव पहुंचकर साइन किया था. ना ज्ञान था ना एक्टिंग से कोई नाता फिर भी मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाई गई. मूवी के कई दृश्य भी सामने आए और सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए. गांव से बॉलीवुड के सफर में मोनालिसा की नीली आंखों के जादू और बोलने के अंदाज ने उनकी किस्मत ही बदल दी.कुंभ मेले से लेकर शादी तक में वह बगैर फिल्म रिलीज के वह फिल्म की हिरोइन बन गई. परिवार की मर्जी के बगैर शादी कर फेमस हो गई. शादी के बाद से उसकी अफवाहें भी मिलीनीयन व्यूज को छू रही है.
अफवाहों में भी घिरी रही मोनालिसा
बीते कुछ दिन मोनालिसा एक और अफवाहों से घिरी रहीं. अफवाह थी कि मोनालिसा, फरहान के पास से फरार हो गई है, हालांकि बाद में ये खबर फर्जी निकली. मोनालिसा ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर भी दस बार गलत नीयत से छूने के आरोप लगाए हैं जिसकी वजह से एक बार फिर मोनालिसा चर्चाओं से घिरी रहीं. अब सनोज मिश्रा पर पास्को एक्ट में FIR चर्चा में है. वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश में फरहान के खिलाफ अपहरण को लेकर पुलिस FIR भी दर्ज था. फरमान का वीजा केंशल किया गया. फरहान की गिरफ्तारी की कोशिश की खबर भी सुर्खियां बटौरी. आखिरी में अब मोनालिसा प्रेग्नेंट है ये खबर भी सुर्खियों में है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!