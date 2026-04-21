Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3186829
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

100 फीट तक घसीटी बाइक, पिता के सामने दो बहनों की तड़प-तड़पकर मौत, दिल दहला देने वाला हादसा

Khargone News: खरगोन जिले में इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर बड़वाह में दादा दरबार के पास एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जब एक मिनी-ट्रक की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई. इस हादसे में दो मासूमों की जान चली गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100 फीट तक घसीटी बाइक, पिता के सामने दो बहनों की तड़प-तड़पकर मौत, दिल दहला देने वाला हादसा

Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर बड़वाह में दादा दरबार के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. यहां एक तेज रफ्तार मिनी-ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो छोटी बच्चियों की मौत हो गई. मिनी-ट्रक बाइक को काफी दूर तक घसीटता ले गया. पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों परिवार शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. वे अपनी-अपनी बाइक से सही लेन में चल रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार आयशर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग सड़क पर गिर गए.

ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला
यह घटना बड़वाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत दादा दरबार अस्पताल के पास हुई, जिसमें एक मिनी-आइशर ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक की टक्कर से बाइक पर सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वाहन पर बैठी दो मासूम बच्चियों को ट्रक 100 फीट तक घसीटता ले गया. इस दुखद दुर्घटना में दो चचेरी बहनों सृष्टि (5 वर्ष) और भूमिका (3 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बाइक चला रहे योगेश और उनकी पत्नी दयाबाई को गंभीर चोटें आई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इंदौर से आ रही यात्री बस पलटी, मची चीख-पुकार

 

शादी समारोह से लौट रहे थे
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिता योगेश और उनकी पत्नी दयाबाई एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सेमरला गांव गए थे. बड़वाह में दादा दरबार के पास स्थित अपने गांव मोटक्का लौटते समय, एक मिनी-ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस घटना में दो छोटी बच्चियों की मौत हो गई. दुर्घटना के तुरंत बाद SDOP अर्चना रावत और TI बलराम सिंह राठौर घटनास्थल पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि आइशर गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी. BJP नगर मंडल के अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने घायल पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया.

TAGS

khargone newsmp news

Trending news

khargone news
100 फीट तक घसीटी बाइक, पिता के सामने दो बहनों की तड़प-तड़पकर मौत, भयानक हादसा
tikamgarh news
टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इंदौर से आ रही यात्री बस पलटी, मची चीख-पुकार
dewas news
MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: तमिलनाडु दौरे पर सीएम मोहन, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें
Katni News
पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप
vidisha news
पारा चढ़ा तो पागल हुए आवारा कुत्ते! एक दिन में 12+ लोगों को बनाया शिकार
md drugs
MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुंदेला गैंग से जुड़े बदमाश समेत 3 गिरफ्तार
JEE mains session 2 result 2026
Jee Mains Session 2 Result 2026 हुआ जारी, जानिए MP और छत्तीसगढ़ से किसने मारी बाजी
satna news hindi
सतना में 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला, सनसनीखेज वारदात से दहला इलाका
khandwa news hindi
रुखसार की रुखसती नहीं राधिका बन हुई विदाई, श्रीराम के जयकारों के साथ संपन्न हुई शादी