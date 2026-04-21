100 फीट तक घसीटी बाइक, पिता के सामने दो बहनों की तड़प-तड़पकर मौत, दिल दहला देने वाला हादसा

Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर बड़वाह में दादा दरबार के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. यहां एक तेज रफ्तार मिनी-ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो छोटी बच्चियों की मौत हो गई. मिनी-ट्रक बाइक को काफी दूर तक घसीटता ले गया. पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों परिवार शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. वे अपनी-अपनी बाइक से सही लेन में चल रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार आयशर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग सड़क पर गिर गए.

ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला

यह घटना बड़वाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत दादा दरबार अस्पताल के पास हुई, जिसमें एक मिनी-आइशर ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक की टक्कर से बाइक पर सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वाहन पर बैठी दो मासूम बच्चियों को ट्रक 100 फीट तक घसीटता ले गया. इस दुखद दुर्घटना में दो चचेरी बहनों सृष्टि (5 वर्ष) और भूमिका (3 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बाइक चला रहे योगेश और उनकी पत्नी दयाबाई को गंभीर चोटें आई हैं.

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शादी समारोह से लौट रहे थे

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिता योगेश और उनकी पत्नी दयाबाई एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सेमरला गांव गए थे. बड़वाह में दादा दरबार के पास स्थित अपने गांव मोटक्का लौटते समय, एक मिनी-ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस घटना में दो छोटी बच्चियों की मौत हो गई. दुर्घटना के तुरंत बाद SDOP अर्चना रावत और TI बलराम सिंह राठौर घटनास्थल पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि आइशर गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी. BJP नगर मंडल के अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने घायल पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया.