Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

आदिवासी रंग में रंगे उमंग सिंघार, मांदल की थाप पर जमकर थिरके नेता प्रतिपक्ष, भगोरिया में दिखा देसी अंदाज

MP News:  खरगोन में आयोजित भगोरिया हाट में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी रंग में रंगे नजर आए और मांदल की थाप पर ग्रामीणों के साथ जमकर नृत्य किया. उमंग सिंगार लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, कहा कि भगोरिया हाट आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. यह त्योहार उन लोगों को भी जोड़ता है जो अपनी जड़ों से दूर चले गए हैं और मेल-मिलाप का मौका देता है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:32 PM IST
MP News: खरगोन जिले के झिरन्या ब्लॉक के ग्राम ढसलगांव शुक्रवार को आयोजित भगोरिया हाट में प्रदेश की लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला. इस मौके पर कांग्रेस नेता और प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां आदिवासी समाज के पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया और मांदल बजाकर ग्रामीणों के साथ उत्सापूर्वक नृत्य किया.

उमंग सिंगार ने गले में ढोल लटकाकर आदिवासियों के बीच बजाया, जिससे MLA झूमा सोलंकी समेत बड़ी संख्या में लोग नाचने लगे. उमंग सिंगार लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, कहा कि भगोरिया हाट आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. यह त्योहार उन लोगों को भी जोड़ता है जो अपनी जड़ों से दूर चले गए हैं और मेल-मिलाप का मौका देता है. भगोरिया को खुशी और उल्लास का प्रतीक बताते हुए उन्होंने इलाके के सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अलग-अलग मांडल डांस ग्रुप्स को भी प्रोत्साहित किया और इनाम दिया.

गुलाल लगाकर स्वागत किया स्वागत

भीकनगांव से कांग्रेस MLA झूमा सोलंकी ने विपक्ष के नेता को आदिवासियों के साथ भोंगोरिया मनाने के लिए बुलाया, जिसके बाद उमंग सिंघार पहुंचे थे. इस मौके पर जिला अध्यक्ष रवि नाइक और इलाके के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, और उनका गुलाल लगाकर स्वागत किया गया.

ढोल-मांदल की थाप पर ग्रामीणों के साथ किया नृत्य

इसे साथ ही टांडा के समीप ग्राम बिलदा में उमंग सिंघार पहुंचे थे. सरदारपुर MLA प्रताप ग्रेवाल भी नेता प्रतिपक्ष के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने पारंपरिक गैर निकालकर ढोल-मांदल की थाप पर ग्रामीणों के साथ नृत्य किया. इस इवेंट में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और समुदाय के सदस्य मौजूद थे, जिनमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी, पूर्व लोकसभा उम्मीदवार राधेश्याम मुवेल और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीति माहेश्वरी शामिल थे.

बिलदा पहुंचने पर उमंग सिंघार का आदिवासी समुदाय के सदस्यों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. आसपास के ग्रामीण इलाकों से हजारों ग्रामीण अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर मेले का आनंद लेने आए थे.

ये भी पढ़ें: MP Breaking News: MP विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पढ़ें 27 फरवरी की बड़ी खबरें

