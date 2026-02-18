भांजे की मेंहदी में पत्नी के साथ किया डांस, वारे नोट...फिर औंधे मुंह गिरे दूल्हे के मामा, नाचते-नाचते हुई मौत

Wedding Dance Death: खरगोन में अचानक शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. मेंहदी की रस्म के दौरान घर में जश्न और संगीत चल रहा था, हर ओर खुशियां का माहौल छाया हुआ था. इसी बीच नाचते समय दूल्हे के मामा अचानक जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठें. जहां कुछ देर पहले तक ढोल-नगाड़ों की गूंज थी, घटना के बाद वहां मातम पसर गया. मामला खरगोन के ग्राम वझरा गांव का है, जहां घनश्याम यादव भांजे की मेहंदी के रस्म में अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए गिर गए और उनकी मौत हो गई. डांस करते हुए उनकी मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

खरगोम के गांव वझरा में मंगलवार कि रात बड़वानी के पिपलूद से आए मामा-मामी भांजे की शादी आयोजन के तहत मेहंदी की रस्म चल रही थी, इसी दौरान डांस कर रहे थे. गाना बज रहा था 'तुम जैसा दोस्त हो मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या मांगूं भगवान से, जब तुम पास हो मेरे....' इस दौरान दूल्हे के मामा अचानक जमीन पर गिर पड़े.

डॉक्टरों ने की मौत की पुष्टि

मौके पर मौजूद रिश्तेदारों के मुताबिक, पहले तो लोगों को लगा कि वह डांस स्टेप कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ देर तक वह नहीं हिले तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई, उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत की पुष्टि की.

मातम में बदली शादी की खुशियां

इस घटना के बाद शादी समारोह का माहौल गमगीन हो गया. खुशी के माहौल के बीच अचानक हुई इस दुखद घटना से पूरा परिवार सदमे में है. इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

