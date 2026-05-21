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हाईकोर्ट पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा, बोली-मैं बालिग हूं...पिता के दस्तावेजों पर सवाल

MP News: महेश्वर की रहने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. प्रेम विवाह और उम्र को लेकर हुए विवाद से जुड़ा यह मामला अब इंदौर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 21, 2026, 12:35 PM IST
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हाईकोर्ट पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा, बोली-मैं बालिग हूं...पिता के दस्तावेजों पर सवाल

Viral Girl Monalisa News: प्रयागराज कुंभ मेले में माला बेचने के दौरान अपनी आंखों के चलते रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनी खरगोन जिले के महेश्वर की 'वायरल गर्ल' मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार, उनकी प्रेम विवाह और उम्र से जुड़ा एक विवाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच तक पहुंच गया है.

हाईकोर्ट पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा
वायरल गर्ल ने इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और अपने पति फरमान खान के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को चुनौती दी है. याचिका में यह दावा किया गया है कि उसकी असली जन्मतिथि 1 जनवरी, 2008 है, जबकि उसके पिता ने सरकारी रिकॉर्ड में इसे गलत तरीके से 1 जनवरी, 2009 दिखाया था, जिससे उसे नाबालिग के तौर पर पेश किया गया.

तिरुवनंतपुरम में की थी शादी
दरअसल, खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के दौरान मालाएं बेचते हुए वायरल हो गई थी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वह रातों-रात मशहूर हो गई और उसे एक फिल्म का ऑफर भी मिला. बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी फरमान खान से हुई और दोनों के बीच एक प्रेम-संबंध पनप उठा. इसके बाद 11 मार्च 2026 को इस जोड़े ने तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में शादी कर ली.

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फरमान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज
इस बीच मोनालिसा के पिता ने महेश्वर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी नाबालिग है और फरमान खान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसका अपहरण किया और उससे शादी कर ली. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी.  इस पूरे मामले में तब एक नया मोड़ आया, जब मोनालिसा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बी.एल. नागर ने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. इस याचिका में मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के DGP, केरल के DGP और उस युवती के पिता को पक्षकार बनाया गया है.

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असली जन्म प्रमाण पत्र लाने की मांग
याचिका में यह दावा किया गया है कि युवती की असली जन्म तिथि 1 जनवरी, 2008 है और इसी आधार पर उसका आधार कार्ड तथा वोटर ID कार्ड जारी किया गया है. इसके अलावा यह आरोप लगाया गया है कि जिस प्रमाण पत्र पर जन्म तिथि 1 जनवरी, 2009 अंकित है उसे धोखाधड़ी करके तैयार किया गया था. याचिका में यह मांग की गई कि कोई सक्षम प्राधिकारी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, असली जन्म प्रमाण पत्र को सामने लाया जाए, और इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जाएं.

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