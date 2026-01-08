Advertisement
पति को छोड़ा, प्रेमी को अपनाया, फिर तीसरे के चक्कर में पड़ी महिला, राजस्थान से आई संगीता की खूनी कहानी

Khargone News-खरगोन में महिला की उसके प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. महिला राजस्थान से आकर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, लेकिन उसे किसी और से प्यार हो गया था. पुलिस ने हत्यारे लिव इन पार्टनर को मंगलवार को खंडवा से गिरफ्तार कर लिया है.

 

Jan 08, 2026
MP Crime News-मध्यप्रदेश के खरगोन में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के मामले में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. प्रेम प्रसंग के चलते चरित्र शंका में महिला की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को पुलिस ने खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला के दूसरे अफेयर के कारण परेशान था, इसी से नाराज होकर उसने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी. 

झाड़ियों में मिला था शव
महिला का शव झाड़ियों के पास मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका-मुआयना किया तो पाया कि मृतका की नाक से खून निकला रहा था और पास में ही उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था. प्रारंभिक जांच के आधार पर गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुलिस ने आशंका जताई, जिसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टी हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 

सीसीटीवी में दिखा आरोपी
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटनास्थल से मृतक के घर तक सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले. सीसीटीवी फुटेज में 4 जनवरी को महिला सराफा बाजार से पैदल जाते हुए दिखी. जांच में सामने आया कि महिला का खंडवा जिले के रहने वाले योगेश से प्रेम प्रसंग चल रहा था. योगेश को भी घटनास्थल के आसपास देखा गया था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ की. आरोपी ने पूछताछ में महिला की हत्या करने की बात स्वीकार की. 

तीसरे युवक से था अफेयर
आरोपी योगेश ने पुलिस को बताया कि वह संगीता के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने बताया कि संगीता का उसके साथ प्रेम-प्रसंग था, और वह शादी करने वाले थे. लेकिन संगीता कई लोगों से बात करती थी, समझाने के बाद भी नहीं मानी. परेशान होकर उसने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. 

राजस्थान में हुई थी शादी
खरगोन की ASP शकुंतला रूहल ने बताया कि संगीता की शादी राजस्थान में हुई थी, उसके दो बच्चे भी थे. संगीता अपने पति को छोड़कर अपनी मां के पास भीकनगांव आ गई थी. उसका एक बच्चा पति के पास और दूसरा बहन के पास रहता था. भीकनगांव आने के बाद संगीता की मुलाकात एक समोराह में योगेश से हुई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया. कुछ दिनों तक दोनों लिव-इन में भी रहे. 

गला घोंटकर की हत्या
ASP ने बताया कि संगीता का योगेश से प्रेम प्रसंग था और वह उससे शादी करना चाहता था. लेकिन संगीता योगेश के साथ कई लोगों से बातचीत करती थी. कई बार समझाइश देने के बाद भी वह नहीं मानी. इसी से नाराज होकर योगेश ने हत्या का प्लान बनाया. उसने आखिरी बार समझाइश देने के लिए रविवार को संगीता को फोन कर बुलाया और उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

