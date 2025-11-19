Advertisement
कोंडागांव में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; मूवी देखकर लौट रहे थे सभी

Kondagaon News: कोंडागांव जिले में एक टोल प्लाजा पर भयानक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई. बताया गया है कि मृतक सभी सदस्य बड़े डोंगर ग्राम के निवासी थे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:13 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक टोल प्लाजा पर हुए भीषण सड़क हादसे ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया है. यह दर्दनाक घटना उस समय हुई जब एक ट्रक और स्कॉर्पियो कार की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, यह परिवार कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर ग्राम का रहने वाला था। परिवार के सदस्य रात में थिएटर से फिल्म देखकर अपनी स्कॉर्पियो कार से घर लौट रहे थे. 

एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत
दरअसल ये हादसा कोंडागांव के टोल प्लाजा के पास हुआ. जहां एक ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. मृतक बड़े डोंगर गांव के रहने वाले थे और फिल्म देखकर घर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि तीन लोगों की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जगदलपुर किया गया रेफर
जिला अस्पताल के डॉक्टर पवन गौतम ने बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद 10 से 12 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था. घटना रात करीब 12:30 बजे की है. घायलों में से तीन की घटनास्थल पर ही और तीन की इलाज के दौरान मौत हो गई. कल छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और बच्चों समेत सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जगदलपुर रेफर किया गया है.

मूवी देखकर लौट रहे थे सभी
बताया जा रहा है कि सभी लोग कल रात कोंडागांव में फिल्म देखने गए थे. फिल्म खत्म होने के बाद जब वे अपने गांव बड़े डोंगर लौट रहे थे, तो टोल प्लाजा के पास खड़े एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई, जिससे यह भीषण सड़क हादसा हो गया. तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया.

 

TAGS

kondagaon newschhattisgarh news

