Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकोंडागांव

बदलता कोंडागांव...जहां कभी था नक्सलियों का डर, अब वहां रोजगार, निडर होकर काम कर रही हैं युवतियां

Kondagaon News: कोंडागांव जिले का आदवाल गांव कभी नक्सलियों के डर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहां बदलाव की एक नई लहर चल रही है. दो युवतियों ने जंगल के बीच दुकान खोलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:03 PM IST
Chhattisgarh News:  लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में कोंडागांव का नाम सुनते ही नक्सली हिंसा, डर और सन्नाटे की तस्वीरें सामने आती थीं. कोंडागांव जिले के आदवाल  गांव जैसे इलाके ऐसी जगहें थीं, जहां जंगल की तरफ देखना भी हिम्मत का काम माना जाता था. पत्तों की हल्की सी सरसराहट को भी नक्सलियों की मौजूदगी का संकेत समझा जाता था. लेकिन समय बदल गया है और आज वही जंगल बदलाव की कहानी कह रहा है. और उसी जंगल के बीच हिम्मत, भरोसे और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी जा रही है.

निडर होकर काम कर रही हैं युवतियां
घने जंगल के बीच बसे इस गांव में रहने वाली दो युवतियां राधिका और सोमारी इस बदलाव की जीती-जागती मिसाल हैं. इन दोनों लड़कियों ने जंगल के अंदर छिंद के पत्तों से एक छोटी सी दुकान लगाई है. इस दुकान में आने-जाने वालों को चाय, पानी, पेट्रोल, चिप्स और बिस्किट जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं. सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वे बिना किसी डर के जंगल के बीचों-बीच अपनी दुकान चलाती हैं.

पत्तों की आहट पर पहले छिपते थे लोग
राधिका और सोमारी बताती हैं, “आप सोच भी नहीं सकते कि यह जगह कैसी थी जहां आज हम अपनी दुकान चलाते हैं. हमें तो इस तरफ देखने में भी डर लगता था. पत्तों की हल्की सी सरसराहट से भी हमें लगता था कि माओवादी आ गए हैं. वे इस इलाके में अक्सर दिखते थे, इसलिए कोई भी अकेले आने-जाने की हिम्मत नहीं करता था. लेकिन आज हालात बदल गए हैं. कोंडागांव ज़िले में डर की जगह भरोसे ने ले ली है, और घर के बाहर रोज़गार के मौके खुल गए हैं. युवा कहते हैं अब हम बिना किसी डर के काम कर रहे हैं.”

यह भी पढ़ें: बस्तर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री, नक्लवाद खात्मे पर शाह की बड़ी बैठक, 'लाल आतंक' पर अंतिम प्रहार की तैयारी

 

कोंडागांव की नई तस्वीर
जो जंगल कभी डर से घिरा रहता था, वह अब ऐसी जगह बन गया है जहां चाय के साथ-साथ आत्मविश्वास भी पनपता है. यह सिर्फ़ दो लड़कियों और उनकी दुकान की कहानी नहीं है, बल्कि कोंडागांव जैसे इलाकों में हो रहे बदलाव का सबूत है. नक्सली हिंसा के लंबे दौर के बाद कोंडागांव ज़िले समेत बस्तर अब शांति, सुरक्षा और विकास की ओर बढ़ रहा है. राधिका और सोमारी जैसी लड़कियां यह साबित कर रही हैं कि जब डर खत्म होता है तो सपने अपना रास्ता खुद बना लेते हैं. बस्तर का बदलता चेहरा अब सिर्फ़ एक नारा नहीं है, बल्कि जंगल के बीच बसी इस छोटी सी दुकान में दिखने वाली एक ठोस सच्चाई है.

