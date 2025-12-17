सरकारी स्कूल में हुआ तंत्र-मंत्र! प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिला नींबू-सिंदूर, धागा-पुतला

Kondaganv News-कोंडागांव में सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र करने की आशंका जताई गई है. स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, लाल धागा सहित अन्य संदिग्ध चीजें मिली हैं. इन सभी चीजों के देखकर स्कूल के टीचर, स्टूडेंट और अन्य स्टाफ डर गए. आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझकर इस तरह का कृत्य किया है.
occult practices in Government School-छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र जैसे संदिग्ध गतिविधि का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. करंजी गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 17 दिसंबर को सुबह हड़कंप मच गया. स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक सामने लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला. जैसे इन सभी चीजों पर प्रिंसिपल की नजर पड़ी तो वह डर गईं. साथ ही इसे देखकर स्कूल का स्टाफ भी बुरी तरह से डर गया.
प्रिंसिपल ऑफिस के सामने संदिग्ध वस्तुएं
स्कूल की प्रिंसिपल देवयानी चौधरी ने बताया कि 17 दिसंबर को जैसे ही वे स्कूल पहुंची, उनके ऑफिस के सामने कई संदिग्ध वस्तुएं रखी हुई दिखाई दीं. इसे देखकर स्कूल के टीचर, स्टूडेंट और बाकी स्टाफ डर गए. प्रिंसिपल ने आशंका जताई है कि किसी असामाजित तत्व ने जानबूझकर डर का माहौल बनाने के उद्देश्य से यह काम किया है.
स्कूल परिसर में डर का माहौल
प्रिंसिपल देवयानी ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तंत्र-मंत्र से संबंधित सामग्री रखे जाने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद विद्यालय परिसर में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा हो गया है. प्रिंसिपल ऑफिस के सामने रंगोली, लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदर, लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला है. संभावना है कि देर रात किसी ने तंत्र पूजा की है.
शुद्धिकरण पूजा कराने की मांग
छात्र और शिक्षक किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं. शिक्षकों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और स्कूल में शुद्धिकरण पूजा कराने की मांग कर रहे हैं. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सूचना जिला शिक्षा अधिकारी और ग्राम प्रमुखों को दी गई है. भविष्य में इस तरह की अनहोनी न हो इसलिए जानकारी दी गई है.
छात्र असहज महसूस कर रहे हैं
इस घटना के बाद स्कूल में शैक्षाणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. शिक्षक और छात्र मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहे हैं. घटना को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है और वे पता लगा रही हैं कि यह किसने किया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कार्य करने वाले दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
