सालभर इंतजार, एक दिन के दर्शन.....3 सितंबर को खुलेगा रहस्यमयी लिंगेश्वरी मंदिर, जानें मान्यता

Lingeshwari Mata Mandir: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के आलोर गांव में स्थित माता लिंगेश्वरी मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है. इस मंदिर के कपाट साल में केवल एक दिन के लिए ही खुलते हैं, जिसके कारण इसे 'एक दिन का मंदिर' भी कहा जाता है. बता दें कि कल यानी 3 सितंबर को माता के दरबार के कपाट खुलेंगे. जिसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं.

साल में सिर्फ एक दिन खुलता है ये रहस्यमयी मंदिर

दरअसल, माता लिंगेश्वरी मंदिर अपनी अनूठी परंपरा और गहरी आस्था के लिए जाना जाता है. यह मंदिर साल में केवल एक दिन के लिए ही खुलता है, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है. इस साल माता का दरबार 3 सितंबर को खुलेगा, जिसके लिए भक्त काफी उत्साहित हैं. साल में केवल एक दिन खुलने के कारण यहां भारी भीड़ उमड़ती है.

संतान प्राप्ति की कामना

मान्यता है कि माता लिंगेश्वरी के इस मंदिर में लोग संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है. मान्यता है कि माता के दरबार में माथा टेकने और प्रसाद के रूप में दिए गए खीरे को ग्रहण करने से माता संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती हैं. यहां पति-पत्नी को प्रसाद के रूप में खीरा दिया जाता है, जिसे नाखूनों से दो बराबर भागों में बांटकर पति-पत्नी को खाना होता है.

चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात

मंदिर में कल के लिए तैयारियां ज़ोरों पर हैं. एक दिन पहले ही कई किलोमीटर तक भक्तों की लंबी कतार लग गई है. दूर-दूर से भक्त खाने-पीने का सामान लेकर यहां पहुंच गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं. पहले यह इलाका माओवादी इलाका था जिसकी वजह से लोग यहां नहीं पहुंच पाते थे. हालांकि अब भक्त भारी संख्या में यहां पहुंचते हैं. बता दें कि इस मंदिर के कपाट सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले बंद कर दिए जाते हैं और फिर एक साल बाद ही इसके कपाट खुलते हैं. रिपोर्ट- चम्पेश जोशी

