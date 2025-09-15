छत्तीतसगढ़ के पहाड़ पर हुआ था मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध, आज भी हैं शेर के पंजे के निशान; देखिए
छत्तीतसगढ़ के पहाड़ पर हुआ था मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध, आज भी हैं शेर के पंजे के निशान; देखिए

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में आज हम आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थान के बारे में बताएंगे, जहां मां दुर्गा में महिसाषुर नामक राक्षस का वध किया था. आइए जानते हैं इस पौराणिक जगह के बारे में...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 15, 2025, 04:26 PM IST
Kondagaon Maa Danteshwari Temple: हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. इसी नवरात्रि के दौरान आदि शक्ति मां दुर्गा ने नौ दिनों तक महिषासुर नामक राक्षस के साथ युद्ध किया था और दसवें दिन यानी दशहरा वाले दिन उसका वध किया था. इसलिए हर साल शारदीय नवरात्रि के तुरंत बाद आने वाले दशमी तिथि को विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां मां दुर्गा ने महिसाषुर से वध किया था, वह स्थान कहां है. आइए जानते हैं इस जगह के बारे में....

दरअसल, जहां मां दुर्गा ने महिसाषुर से नौ दिनों तक वध किया था, वह स्थान छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित है. माना जाता है कि कोंडागांव जिले के डोंगर नामक एक पहाड़ी पर ही मां दुर्गा महिसाषुर का वध किया था. यहां की चट्टानों पर आज भी मां दुर्गा के पदचिह्न और शेर के पंजे के निशान देखे जाने का दावा किया जाता है. आज भी इस पहाड़ी पर शेर के पंजे, भैंसे के सींग और माता के पदचिन्ह जैसी आकृतियां मौजूद हैं, जो इस मान्यता की पुष्टि करते हैं. बड़े डोंगर, कभी बस्तर की राजधानी रह चुका है. यह जगह महाराजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में बस्तर राज्य की राजधानी बनी, लेकिन इसका इतिहास इससे भी प्राचीन है. यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है, जहां बस्तर दशहरे की परंपराएं बड़े डोंगर में भी देखने को मिलती हैं.

मां दुर्गा ने क्यों किया था महिषासुर का वध 
लोककथाओं के मुताबिक, सतयुग में महिषासुर राक्षस ने इस देवलोक पर आक्रमण कर त्राहि-त्राहि मचा दी थी. तब देवताओं के आह्वान पर माता पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर से भयंकर युद्ध किया. युद्ध के दौरान, महिषासुर अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों की ओर भागा, लेकिन बड़े डोंगर की पहाड़ी पर मां दुर्गा और उसके बीच युद्ध शुरू हो गया. मां दुर्गा और महिसाषुर में नौ दिनों तक युद्ध चला और दसवें दिन मां भगवती ने उसका अंत कर दिया.  इसी युद्ध के अवशेष रूप में शेर के पंजे, भैंसे के सींग और मां के पदचिन्ह व माता के नयन पहाड़ी की चट्टानों पर उभरे हुए हैं, जहां आज भी पूजा-अर्चना की जाती है. यहां दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं.

बड़े डोंगर महत्व
बता दें कि बड़े डोंगर के पहाड़ों और जंगलों को के प्रति  बस्तर के लोगों के लिए गहरी आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है.  33 कोटि देवी-देवताओं का निवास स्थान माना जाता है. मां दंतेश्वरी का प्रमुख पर्व दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. बस्तर का दशहरा पर्व देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में फेमस है.

जानिए कैसे पहुंचे बड़े डोंगर?
बड़े डोंगर, कोंडागांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां पहुंचने के लिए दो मुख्य मार्ग हैं. पहला कोंडागांव से जुगानी होते हुए बड़े डोंगर. दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से फरसगांव होकर बड़े डोंगर जा सकते हैं. यहां तक पहुंचने के लिए बस, टैक्सी और ऑटो की सुविधा भी उपलब्ध रहती है. पहाड़ी पर चढ़ाई करके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी स्थानीय मान्यताओं और लोककथाओं पर आधारित है. zee news इसके सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कई स्थानों पर किया, और इन सभी स्थानों से जुड़ी अलग-अलग मान्यताएं और मंदिर हैं. इन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में है. )

;