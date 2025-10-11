शिक्षा का मंदिर वीरान! बच्चे आते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, छुट्टी की घंटी बजाकर चले जाते हैं घर

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के करमरी की प्राथमिक शाला का हाल बेहाल है. यहां टीचर कभी उपस्थित नहीं रहते हैं. इस स्कूल का है कि बच्चे स्कूल आते हैं. खुद से प्रार्थना करते हैं और बैग उठाकर वापस घर चल देते हैं. 10 अक्टूबर को एक वीडियो सामने आया जिसमें सच्चाई का पता चला. जानकारी मिली है कि बच्चे पिछले कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं. इतना ही नहीं बच्चे खुद ही छुट्टी की घंटी बजाकर स्कूल छोड़ देते हैं.

बच्चे ही स्कूल बंद कर रहे हैं

यह स्कूल ग्राम पखनाबेड़ा में स्थित है. जानकारी के अनुसार, स्कूल में दो शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अनियमित है. वे अक्सर स्कूल नहीं आते या दोपहर 3 बजे से पहले ही चले जाते हैं. इससे बच्चे बिना किसी देखरेख के अकेले रह जाते हैं. शिक्षकों की अनुपस्थिति में बच्चों के बीच झगड़े आम हो गए हैं. हाल ही में वायरल हुए वीडियो में बच्चे शिक्षकों क गैरमौजूदगी में प्रार्थना कर स्कूल बंद कर घर लौटते हुए दिख रहे हैं.

ग्रामीणों में आक्रोश

बच्चे के माता-पिता और ग्रामीणों में इस स्थिति को लेकर भारी आक्रोश है. अभिभावकों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शिक्षक व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो वे स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे.

बीईओ ने कार्रवाई की बात कही

बीईओ सुखराम देवांगन और बीआरसी ताहिर खान ने बताया कि जानकारी मिलते ही वे जांच के लिए स्कूल पहुंचे हैं. उन्होंने पुष्टि की है कि प्राथमिक शाला में 11 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और दो शिक्षक पदस्थ हैं, जिनके स्कूल न आने की शिकायतें मिली है. वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों और अभिभावकों से बात की है. अधिकारियों का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

