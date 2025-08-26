छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! चित्रकोट MLA और पूर्व विधायक के काफिले की 3 कारें आपस में टकराईं
Chhattisgarh News: चित्रकोट विधायक विनायक गोयल और पूर्व विधायक बेदू कश्यप के काफिले की तीन गाड़ियां फरसगांव के पास आपस में टकरा गईं. फिलहाल दोनों नेता सुरक्षित हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:22 PM IST
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! चित्रकोट MLA और पूर्व विधायक के काफिले की 3 कारें आपस में टकराईं

Kondagaon News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र में चित्रकोट विधायक विनायक गोयल और पूर्व विधायक बेदू कश्यप के काफिले की तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं. भारी बारिश और गाड़ियों की तेज़ रफ़्तार के कारण सड़क पर जलभराव के कारण यह हादसा हुआ. अच्छी बात यह रही कि विधायक और पूर्व विधायक पूरी तरह सुरक्षित हैं. हालांकि इस हादसे में एक कार्यकर्ता को मामूली चोटें आईं. विधायक खुद उसे फरसगांव अस्पताल ले गए और डॉक्टरों को उचित इलाज के निर्देश दिए.

विधायक काफिले की 3 कारें आपस में भिड़ीं
दरअसल, फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पाटला ढाबा के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब चित्रकोट विधायक विनायक गोयल और पूर्व विधायक बेदू कश्यप के काफिले में शामिल तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे का कारण सड़क पर हुआ जलभराव और बारिश के कारण फिसलन बताया गया. दोनों नेता पूरी तरह सुरक्षित हैं. कार में सवार कार्यकर्ता दयाराम सेठिया को मामूली चोटें आईं जिन्हें विधायक ने स्वयं अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों को उचित उपचार के निर्देश दिए. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया.

इस वजह से हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि हादसा बारिश के कारण हुआ. क्योंकि भारी बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया था और काफिले की तीनों गाड़ियां तेज़ रफ़्तार में आपस में टकरा गईं. कार में चित्रकूट विधायक विनायक गोयल और पूर्व विधायक बेदू कश्यप सवार थे. हालांकि सभी स्वस्थ हैं. जबकि कार में बैठे एक कार्यकर्ता दयाराम सेठिया को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है.

रिपोर्ट- चम्पेश जोशी

रिपोर्ट- चम्पेश जोशी

 

 

