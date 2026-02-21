Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकोरबा

कोरबा में खौलती दाल गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत, खेलते-खेलते सिगड़ी से टकराई, परिवार में पसरा मातम

Korba News: कोरबा जिले के सीतामढ़ी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां दो साल की मासूम की खौलती दाल गिरने से मौत हो गई. घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है, जब बच्ची की मां आंगन में सिगड़ी पर दाल पका रही थी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:26 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है. यहां खौलती हुई दाल गिरने से दो साल की बच्ची बुरी तरह झुलस गई. बच्ची के परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यह घटना सीतामढ़ी के कोतवाल थाना इलाके में हुई, जहां शंकर सारथी अपनी पत्नी आरती सारथी और दो बच्चों आराधना और गणेश के साथ रहते हैं. वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं. इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

बुरी तरह झुलसी बच्ची
बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम शंकर अपने कमरे में था, उसकी पत्नी आंगन में सिगड़ी पर दाल पका रही थी. वह थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई. इसी बीच उसकी दो साल की बेटी आराधना खेल रही थी और सिगड़ी के पास चली गई. वह अचानक बर्तन से टकरा गई. उबलती हुई दाल उस पर गिर गई, जिससे मासूम बच्ची बुरी तरह जल गई.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
बच्ची के ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर शंकर और उसकी पत्नी आंगन में दौड़े और देखा कि बच्ची उबलती हुई दाल से जल गई है. बिना समय बर्बाद किए, वे बच्ची को इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में डॉक्टर आराधना का इलाज करते रहे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अस्पताल पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिसके बाद बच्ची का शव परिवार को सौंप दिया गया. इस बीच, बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

छत्तीसगढ़ से दूसरी खबर
उधर सूरजपुर में एक पति ने अपनी पत्नी और साली पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई. साली की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. बीच-बचाव करने की कोशिश में आरोपी की नातिन घायल हो गई. आरोपी अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज था. मृतका पिछले छह महीने से वहीं रह रही थी. आरोपी फरार है, और पुलिस जांच कर रही है. आरोपी अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए अपने ससुराल आया था. घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सरहरी इलाके में हुई.

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

