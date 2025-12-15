कोरबा में 'शोले' जैसा ड्रामा, पत्नी से झगड़े के बाद पति चढ़ा मोबाइल टॉवर पर, 1 घंटे तक चला नाटक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एक शराबी पति अपनी पत्नी से झगड़े के बाद 200 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया,और हाई-वोल्टेज ड्रामा करने लगा. यह घटना राजगामार पुलिस स्टेशन इलाके के रावणभांटा गांव की है. पति नशे में था और पत्नी से झगड़े के बाद गुस्से में टावर पर चढ़ गया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया.

पत्नी से झगड़े के बाद पति चढ़ा मोबाइल टॉवर पर

दरअसल, कोरबा ज़िले में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद 200 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर फिल्म शोले के वीरू की तरह हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. यह नज़ारा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और टावर पर चढ़े आदमी से नीचे उतरने को कहा. इस दौरान नशे में धुत युवक ने ज़िद की कि उसकी पत्नी को मौके पर बुलाया जाए. करीब एक घंटे की समझाइश के बाद वह आखिरकार टावर से नीचे उतरा. यह घटना राजगामार पुलिस चौकी के इलाके के रावणभांटा में हुई.

करीब 1 घंटे तक चला ड्रामा

करण चौहान नाम का एक युवक नशे की हालत में घर पहुंचा था, जिससे उसकी पत्नी गुस्सा हो गई. दोनों में बहस हुई और करण गुस्से में घर से बाहर निकल गया और पास के एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जहां वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा. टावर पर युवक को देखकर गांव वालों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही राजगामार पुलिस चौकी ने तुरंत मौके पर पुलिसकर्मियों को भेजा. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारा. इस दौरान पुलिस ने उसे शांत करने की कोशिश की और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका. बाद में परिवार की मौजूदगी में समझाने के बाद उसे छोड़ दिया गया.

