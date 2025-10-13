Advertisement
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के शो के बाद बवाल, रिसॉर्ट में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट, कोरबा में FIR दर्ज

Sapna Choudhary Team Attack: कोरबा जिले में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और उनकी टीम के साथ अभद्रता की गई. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि सपना चौधरी एक कार्यक्रम के लिए कोरबा में आई थीं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:01 PM IST
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के शो के बाद बवाल
Sapna Choudhary Show Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम के बाद विवाद हो गया. खबर है कि कुछ लोगों ने रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं सपना चौधरी की टीम के साथ मारपीट भी की है. इस मामले में सपना चौधरी की टीम और रिसॉर्ट के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सपना चौधरी के कार्यक्रम के बद जब सपना चौधरी अपने कमरे में सो रही थी, तब बाहर कुछ लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का प्रयास भी किया. वहीं गाली-गलौज करने के साथ उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी गई. वहीं सपना चौधरी ने बताया कि उनकी टीम के साथ झगड़ा और मारपीट की गई है. लोगों को उकसाया भी गया है. 

रिसॉर्ट में तोड़फोट की गई
इस मामले में जश्न रिसॉर्ट के मालिक करणदीप ने अमित, अनिल, युगल और सुजल के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि इन चार लोगों ने सपना चौधरी के लोगों से कार्यक्रम के लिए ज्यादा पैसा लेने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज की और मारपीट की. जब इन्हें मना किया गया तो रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की गई और मारपीट हुई. 

पुलिस ने शिकायत दर्ज की
साथ ही सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने साथ ले गए और 10,000 रुपए भी लूट लिए. रिसॉर्ट मालिक ने सात लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही. इस मामले में कोरबा के सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.
(रिपोर्टः नीलम दास, कोरबा)

