साइकिल चलाते समय बच्चे की बिगड़ी तबीयत, एक्स-रे में खुला चौंकाने वाला राज, डॉक्टर भी हैरान

Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां एक 8 साल के बच्चे के सीने में सिक्का फंसने से मौत हो गई. परिवार को पता नहीं था कि बच्चे ने सिक्का कब और कैसे निगल लिया. जब बच्चा आंगन में साइकिल चलाते हुए गिर गया और घायल हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई तो वे उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां एक्स-रे से पता चला कि सिक्का उसके सीने में फंसा हुआ है.

साइकिल चलाते समय बच्चे की बिगड़ी तबीयत

दरअसल, 28 अक्टूबर की दोपहर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के रहने वाले मदन सारथी का 8 वर्षीय बेटा शिवम सारथी आंगन में साइकिल चलाते समय कंट्रोल खो बैठा और वह ज़मीन पर गिर गया. इस घटना में शिवम के कंधे में चोट लग गई. पिता मदन सारथी अपने बेटे शिवम के कंधे की चोट का इलाज कराने कोरबा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल आए थे. इलाज के बाद वे कोरबा के गोढ़ी गांव में अपने रिश्तेदार के यहां रुक गए. 31 अक्टूबर की रात को शिवम की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ गए और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी. परिवार वाले शिवम को रात करीब 11:30 बजे कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए.

बच्चे के सीने में सिक्का फंसा

जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने एक्स-रे कराने की सलाह दी. जब एक्स-रे हुआ, तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए. शिवम के गले और सीने के बीच एक सिक्के जैसी चीज़ दिख रही थी. डॉक्टरों को शक था कि उसके सीने में सिक्का फंसा हुआ है. कोरबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बच्चे की हालत गंभीर बताते हुए कहा कि उनके पास इसकी कोई दवा नहीं है. यहां इलाज नामुमकिन था. फिर वे बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रहे थे. इसी बीच रास्ते में बच्चे की मौत हो गई.

