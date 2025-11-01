नशे में धुत दोस्तों ने दोस्त को रेलिंग से लटकाया, बाल पकड़कर लगाए थप्पड़ पर थप्पड़, तमाशबीन बने रहे लोग

Bilaspur Fight Viral Video-कोरबा में एक साईकल को साथ लेकर पैदल चल रहें 3 दोस्त जब पुल के उपर पहुंचे तब अचानक किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ गया की दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त से गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी. साथ हीं चाकू से हमले का प्रयास भी किया. जब मार खा रहें दोस्त ने जैसे तैसे चाकू के वार से अपने को बचाया तो युवकों ने उसे पुल की रेलिंग से उल्टा लटका कर पुल से नीचे फेंकने की कोशिश की. गनीमत रही की पीड़ित दोस्त ने मार रहे एक दोस्त के बाल पकड़कर खुद को नाले में गिरने से बचाया. करीब आधे घंटे तक युवक की बेरहमी से पिटाई होती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे.

चाकू से युवक पर हमले की कोशिश

यह मामला मानिकपुर चौकी इलाके की है. तीन युवक साइकिल लेकर पैदल जा रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ते ही दो दोस्त ने तीसरे से गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. युवक खुद को बचाने के लिए भागने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह सफल नही हो सका. दोस्त उसकी पिटाई करते रहे. एक दोस्त ने अपने पास रखे चाकू से हमला भी किया, लेकिन आपाधापी में चाकू हाथ से जमीन पर गिर गया. जिससे युवक और आक्रोशित हो गए.

पुल से उल्टा लटकाया

आरोपियों ने युवक को पुल के ऊपर उल्टा लटका दिया. अपनी जान जोखिम में देख पीड़ित ने दूसरे युवक के बाल पकड़ लिए, जिससे मजबूर होकर दोनों ने उसे पुल से बाहर निकाला. इसके साथ ही उस पर लात घूंसे बरसाते रहे. करीब आधे घंटे बाद दोनों दोस्त पीड़ित को अटल आवास की ओर ले गए, जहां फिर पिटाई करने के बाद दोनों भाग निकले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक युवक गायब हो चुके थे.

तमाशबीन बनकर खड़े रहे लोग

मारपीट की इस घटना में लोगों का अमानवीय चेहरा भी सामने आया. जब दोस्तों के हाथों बुरी तरह से पीट रहा युवक बचाव के लिए चिखता चिल्लाता रहा, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे. किसी ने भी युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

तीनों युवकों की हुई पहचान

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया से युवकों को पहचान कर ली गई है. वायरल वीडियों में मार खा रहा युवक संजय नगर पानी टंकी मोहल्ले का रहने वाला मनीष महंत है, जो मजदूरी का काम करता है, जबकि पिटाई करने वाले भी मोहल्ले के ही संदीप और मानू हैं. घटना के वक्त तीनों ही नशे में धुत थे। संभवतः उनके पास रखी साइकिल चोरी की है.

