Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3117832
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकोरबा

पहले ट्रांसफार्मर फिर कचरा और फिर कार..., आग की लपटों में धू-धू कर जली गाड़ी; घंटों बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां

CG News: कोरबा में देर रात आगजनी की घटना सामने आई है. यहां ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकारल रूप धारण कर लिया. आग की लपटों ने पास खड़ी कार को भी अपने चपेट में ले लिया जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा गया

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

korba news
korba news

Korba News: शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में आगजनी की घटाना हुई. ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग इतनी भयावह थी कि देखने वालों के पसीने छूट गए. हैरानी की बात तो ये रही कि इस दौरान दमकल की एक भी गाड़िया मौजूद नहीं थी. आग की लपटों ने ऐसा विकरास रूप धारण कर लिया था जिसकी वजह से वहां पास खड़ी कार भी इस आगजनी में दहक उठी. 

शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ी आगजनी
ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट ने पूरे इलाके में हड़कंप और अफरा तफरी मचा दिया था. आग की ऊंची लपटें और  धू-धू कर जलती कार को देख लोगों की हालत खराब हो गई. मामला कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7  की है. यहां पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी ने देखते ही देखते नीचे पड़े कचरे के ढेर को छू लिया और विकराल रूप धारण कर धू-धू कर जलने लगी. 

पास खड़ी कार आग में स्वाहा
आग का लपटे इतनी तेज उठने लगी कि थोड़ी ही देर में वहां पास स्थित गैराज के बाहर खड़ी एक कार को भी अपने चपेट में  ले लिया. कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कार में लगी आग की वजह से लगभग-लगभग 1 लाख का नुकसान बताया है. आग का गोला बनी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा जिसमें आग में दहकते कार की तस्वीरें रूह कपा देने वाली है. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थिति भयावह लेकिन दमकल की गाड़ी मौजुद नहीं
गनीमत की बात है कि इस आगजनी में किसी की जान नहीं गई है. स्थानीय लोगों ने भी अपने घरों से बाहर निकलकर बिजली विभाग और पुलिस को आगजनी की सूचना दी. आगजनी की वजह से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे लेकिन मौके पर एक भी दमकल की गाड़ियां मौजूद नहीं थी. पुलिस ने जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है. इलाके में अबतक बिजली बहाल नहीं हो सकी है जिसके बाद से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोग सवाल खड़ा कर रहें कि इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची क्यों नहीं. रिपोर्ट: नीलम दास पड़वार

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. कोरबा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

ये भी पढ़ें: ना डोली..ना कार, दुल्हन ने हेलीकॉप्टर से ली अपने ससुराल में एंट्री, देखने वालों की उमड़ी भीड़; दूल्हे की खुशियां सातवें आसमान पर!

TAGS

Korba News

Trending news

Korba News
ट्रांसफार्मर फिर कचरा और फिर कार..., आगजनी से मची तबाही; धू-धू कर जल उठी गाड़ी
BJP Yuva Morcha
इंदौर में भिड़े भाजयुमो-कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे पर जमकर बरसाए पत्थर
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में RTE नियमों में बड़े बदलाव, सीधे पहली क्लास में मिलेगी एंट्री
gwalior crime news
BJP नेता के फार्म हाउस से जब्त शराब निकली जहरीली, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा...
sheopur news hindi
दुल्हन ने हेलीकॉप्टर से ली अपने ससुराल में एंट्री, देखने वाले देखते ही रह गए!
New Excise Policy
MP में अहाते रहेंगे बंद, नहीं खुलेंगी शराब की नई दुकानें, नई आबकारी नीति को मंजूरी
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने नटराज थीम पर केंद्रित खजुराहो नृत्य समारोह को किया संबोधित
bhopal news
भोपाल का अस्पताल बना शूटिंग सेट? वायरल हुई हॉरर रील, खौफ फैलाने वाले वीडियो पर सवाल
Korba News
कोरबा में खौलती दाल गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत, खेलते-खेलते सिगड़ी से टकराई
Naxal
नक्सलियों के 173 स्मारक ध्वस्त, ईंट-ईंट तोड़ खत्म कर देंगे विचार... नया टारगेट सेट