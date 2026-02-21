पहले ट्रांसफार्मर फिर कचरा और फिर कार..., आग की लपटों में धू-धू कर जली गाड़ी; घंटों बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां

Korba News: शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में आगजनी की घटाना हुई. ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग इतनी भयावह थी कि देखने वालों के पसीने छूट गए. हैरानी की बात तो ये रही कि इस दौरान दमकल की एक भी गाड़िया मौजूद नहीं थी. आग की लपटों ने ऐसा विकरास रूप धारण कर लिया था जिसकी वजह से वहां पास खड़ी कार भी इस आगजनी में दहक उठी.

शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ी आगजनी

ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट ने पूरे इलाके में हड़कंप और अफरा तफरी मचा दिया था. आग की ऊंची लपटें और धू-धू कर जलती कार को देख लोगों की हालत खराब हो गई. मामला कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 की है. यहां पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी ने देखते ही देखते नीचे पड़े कचरे के ढेर को छू लिया और विकराल रूप धारण कर धू-धू कर जलने लगी.

पास खड़ी कार आग में स्वाहा

आग का लपटे इतनी तेज उठने लगी कि थोड़ी ही देर में वहां पास स्थित गैराज के बाहर खड़ी एक कार को भी अपने चपेट में ले लिया. कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कार में लगी आग की वजह से लगभग-लगभग 1 लाख का नुकसान बताया है. आग का गोला बनी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा जिसमें आग में दहकते कार की तस्वीरें रूह कपा देने वाली है.

स्थिति भयावह लेकिन दमकल की गाड़ी मौजुद नहीं

गनीमत की बात है कि इस आगजनी में किसी की जान नहीं गई है. स्थानीय लोगों ने भी अपने घरों से बाहर निकलकर बिजली विभाग और पुलिस को आगजनी की सूचना दी. आगजनी की वजह से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे लेकिन मौके पर एक भी दमकल की गाड़ियां मौजूद नहीं थी. पुलिस ने जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है. इलाके में अबतक बिजली बहाल नहीं हो सकी है जिसके बाद से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोग सवाल खड़ा कर रहें कि इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची क्यों नहीं. रिपोर्ट: नीलम दास पड़वार

