'मैं नेता का बेटा हूं, जो करना है कर लो...', नशे में धुत पूर्व गृहमंत्री के बेटे की गुंडागर्दी, दुकान में कार से मारी टक्कर, पुलिस को दिखाई धौंस

Korba News: कोरबा में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर पर नशे की हालत में हंगामा करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि उन्होंने  इतवारी बाजार के पास एक दुकान को गाड़ी से टक्कर मार दी और विरोध करने पर दुकानदार से गाली-गलौच व मारपीट की. शिकायत के बाद थाने ले जाने पर भी उन्होंने हंगामा किया और पुलिस के सामने ही वहां से फरार हो गए.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:14 PM IST
'मैं नेता का बेटा हूं, जो करना है कर लो...', नशे में धुत पूर्व गृहमंत्री के बेटे की गुंडागर्दी, दुकान में कार से मारी टक्कर, पुलिस को दिखाई धौंस

Korba News: नशे की स्थिति में पहले भी कई बार बवाल मचा चुके पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के बेटे ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है. पूर्व गृहमंत्री  के बेटे संदीप कंवर ने नशे की हालत में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इतवारी बाजार में जमकर उत्पात मचाया. पहले तो नशे की हालत में पूर्व विधायक लिखी गाड़ी से एक दुकान को टक्कर मार दी. उसके बाद अपनी गलती मानने के बजाए दुकानदार के साथ गाली गलौच और मारपीट की. संदीप कंवर इतने में भी नहीं रुके जब पीड़ित दूकानदार की शिकायत पर उसे थाने ले जाया गया तब पुलिस के सामने भी जमकर हंगामा किया और अपने पिता की धौंस दिखाते हुए वहां से फरार हो गया.

दरअसल संदीप कंवर नशे में धुत होकर पूर्व विधायक रामपुर लिखे कार को चला रहे थे. नशे में होने की वजह से संदीप कंवर ने इतवारी बाजार के पास कार से नियंत्रण खो दिया और कार एक सेवई के दुकान से जा टकराई. हादसे के बाद जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो संदीप कंवर ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गया. दुकानदार ने इसकी शिकायत कोतवाली में की.

संदीप कंवर ने थाने में भी मचाया हंगामा
घटना के बाद पुलिस आरोपी संदीप कंवर को कोतवाली थाने लेकर आई, लेकिन यहां भी उसका रसूख कम नहीं हुआ. संदीप ने थाने के भीतर भी पुलिसकर्मियों के सामने जमकर हंगामा किया. उसने चिल्लाते हुए अपने पिता के पद और रसूख की धौंस दिखाई और कहा, 'जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा.' ऐसा कहते अपनी गाड़ी लेकर थाने से निकल गया. बता दें कि इससे पहले भी शराब के नशे में धुत संदीप कंवर ने कई बार हंगामा किया है.

पुलिस के  कार्यप्रणाली पर उठे सवाल 
इस मामले में CSP प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि, अजीन कुरैशी से शिकायत मिली कि उनकी दुकान को एक आदमी ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी. पीड़ित ने यह भी बताया कि उसके साथ मारपीट की गई. शिकायत में जिस गाड़ी का जिक्र है, उस पर 'पूर्व विधायक' लिखा है. जांच चल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना से इलाके लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.  इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

