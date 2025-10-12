अगर प्यार सच्चा है तो जहर खाकर दिखाओ! प्रेमिका के घरवालों ने मांगा 'मोहब्बत का सबूत', फिर.. रोंगटे खड़े कर देगा ये मामला

Man Consumed Poison to prove his love in Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.यहाँ एक युवक ने सिर्फ इस बात से जहर खा लिया क्योंकि उसकी प्रेमिका के घरवालों ने ऐसा करने को कहा था.जी हाँ, युवक की प्रेमिका के घरवालों ने युवक से अपनी बेटी के लिए अपना प्यार साबित करने को कहा था.युवक ने प्रेम का सबूत देते हुए जहर खा लिया जिसके कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई.

जहर खाने के 14 दिन बाद गई जान

मामला लेमरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपहरी गाँव का है जहाँ कृष्ण कुमार पंडो नाम के एक शख्स ने जहर खाकर जान दे दी है.कृष्ण ने 25 सितंबर को जहर खाया था, जिसके ठीक दो दिन बाद 27 सितंबर को कोरबा शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया.हालांकि, इलाज के दौरान 8 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई.

प्यार का देना था सबूत

कृष्ण के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा एक युवती से प्यार करता था.युवती के परिजनों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने युवक को पास के गाँव में, युवती के लिए अपना प्यार साबित करने को बुलाया.बातों-बातों में उन्होंने युवक से जहर खाने की बात कही.युवती के परिजनों की बातों में आकर युवक ने जहर का सेवन कर लिया जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

युवती के परिजनों पर कार्रवाई करने की मांग

युवक के परिजनों ने युवती के घरवालों को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है.उन्होंने लड़की और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.वहीं पुलिस का कहना है कि युवक के परिजन युवती के परिजनों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.पुलिस हर पहलु पर जाँच कर रही है.फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.जाँच के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. कोरबा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.