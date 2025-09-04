SECL के क्वार्टर में रोमांस, बंद कमरे में पकड़े गए 2 कपल, जांच में सामने आया 'काला सच'

korba News-कोरबा में SECL के बंद क्वार्टर में दो कपल पकड़े गए हैं. कपल ताला तोड़कर बंद क्वार्टर में घुसे थे. पकड़े गए दोनों लड़के SECL के ही कर्मचारी हैं, उन्हें क्वार्टर नहीं मिला है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां SECL के बंद क्वार्टर से दो कपल पकड़े गए हैं. जब कपल्स को पकड़ा गया तो एक लड़की ने खुद को गर्लफ्रेंड बताया तो वहीं दूसरी ने झूठ बोलते हुए बहन बताया. दोनों लड़के SECL के ही कर्मचारी है. वे ताला तोड़कर क्वार्टर के अंदर घुसे थे. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह पूरा मामला दीपका स्थित शक्ति नगर कॉलोनी का है.
SECL में काम करते हैं लड़के
जानकारी के अनुसार, पकड़े गए दोनों लड़के SECL में ही काम करते हैं. लेकिन उन्हें क्वार्टर नहीं मिला है. दोनों युवक दूसरे के क्वार्टर का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे. उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी थी. जब पड़ोसियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा टीम को दी. SECL की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और दोनों कपल को पकड़ लिया.
कर्मचारियों से पूछताछ, युवतियों को समझाइश
जांच में सामने आया है कि दोनों युवतियां बुलाए गए कर्मचारियों की गर्लफ्रेंड थीं. दोनों ने खुद यह स्वीकार किया है कि दोनों युवक उनके बॉयफ्रेंड हैं. SECL की सुरक्षा टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों कर्मचारियों से कड़ी पूछताछ की है. वहीं युवतियों को भी समझाइश दी गई है.
पुलिस में नहीं की शिकायत
इस मामले पर दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने कहा कि अब तक SECL की ओर से किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं आई है. अगर शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
