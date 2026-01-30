पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को जहर पिलाकर मारा, खिड़की से बेटी ने देखा मां का खौफनाक चेहरा, प्रेमी के चक्कर में उतारा मौत के घाट

Wife Killed Husband-छत्तीसगढ़ के कोरबा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को कीटनाशक पिलाकर मार डाला. पत्नी ने फूलों में छिड़काव के बहाने बेटे से कीटनाशक मंगवाया था. बेटे ने पुलिस को बताया कि मां किसी से फोन पर बात करती थी. डेढ़ साल पहले उसे लकवा मार गया था, जिससे वह अपनी पत्नी पर पूरी तरह थे डिपेंड था. 27 जनवरी के शाम पत्नी ने पानी में कीटनाशक मिलाया और पति को पिला दिया. यह मामला दर्री थाना क्षेत्र का है.

बेटी ने मां को देखा

जब पत्नी ने पति के पानी में जहर मिला रही थी, तब बेटी ने मां को पानी में कीटनाशक मिलाते हुए देख लिया था. अपने बड़े भाई को इसकी जानकारी दी. जब बच्चों ने घर में रखी कीटनाशक की शीशी देखी, तो वो पूरी तरह से खाली थी. जहर वाला पानी पीने से जब अरुण की तबीयत बिगड़ने लगी तो पत्नी अस्पताल ले जाने में टालमटोल करती रही. रात भर अरुण की हालत गंभीर बनी रही. अगले दिन अरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां 30 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

बच्चों ने पुलिस को बताई सच्चाई

बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. 27 जनवरी सुबह मां ने बेटे से फूलों में छिड़काव के लिए के लिए कीटनाशक मंगाया. बेटे ने कीटनाशक मां को खरीदकर दे दिया. शाम को उसने पहले बेटा-बेटी को कमरे से बाहर निकाल दिया. इसके बाद कीटनाशक को पानी में मिलाकर पति को पिला दिया. पिता को कीटनाशक पिलाते हुए बेटी ने खिड़की से देख लिया था.

अरुण को होने लगी उल्टियां

जब अरुण को होने लगी उल्टियां होने लगी तब बच्चों ने पिता को अस्पताल ले जाने के लिए कहते रहे, लेकिन मां टालमटोल करती रही. रात भर पिता तड़पता रहा. 28 जनवरी को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. दो दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली. जब पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो शुरुआत में वह गुमराह करती रही. लेकिन बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म स्वीकार किया. आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

