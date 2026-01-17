बार-बार फोन कर 'Love You' बोलती थी युवती, परेशान होकर युवक ने कर दिया मर्डर, हत्या कर आराम से सो रहा था

Young Woman Murdered For Saying I love you-छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एकतरफा प्यार युवती को भारी पड़ गया. एक युवक ने गड़ासे से युवती का गला काट दिया. आरोपी युवक को युवती जबरन आई लव यू कहती थी. वह बार-बार फोन कर कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं. युवक इससे परेशान हो गया और उसने युवती की हत्या कर दी. युवती अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी. वह आरोपी राहुल जोगी से एकतरफा प्यार करती थी. यह मामला दीपका थाना क्षेत्र का है.

16 जनवरी को मिली थी लाश

16 जनवरी की शाम रानू साहू अपने घर पर अकेली थी. उसके माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे. शाम करीब 7 बजे जब माता-पिता जब घर वापस लौटे तो नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. घर पर खून से सनी बेटी रानू की लाश पड़ी थी. उसके गले पर गहरे घाव के निशान थे. बेटी की लाश देख माता-पिता ने चीख-पुकार मचाई. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी, गांव के लोग मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने घटना की सूचना दीपका पुलिसा को दी.

आरोपी के बारे में मिली जानकारी

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया. घटनास्थल पर जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की. दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि मोबाइल और लोगों से पूछताछ के बाद राहुल जोगी के बारे में जानकारी मिली. पुलिस की टीम राहुल को पकड़ने के लिए पहुंची. आरोपी राहुल जोगी अपने ट्रक के पास सोता हुआ मिला. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया.

हथियार लेकर पहुंचा रानू के घर

पुलिस ने राहुल से मर्डर के बारे में पूछताछ की. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि 16 जनवरी की देर शाम रानू ने फोन किया था. फोन पर जमकर कहासुनी हो गई. राहुल अपना आपा खो बैठा. गुस्से में वह धारदार हथियार लेकर रानू के घर पहुंच गया. राहुल ने घर पहुंचते ही रानू पर हमला कर दिया. उसने बेरहमी से युवती का गला काटा और वहां से फरार हो गया. वारदात को अंजाम देने बाद वह अपने ट्रक के पास पहुंचा और वहीं आराम से सो गया.

एकतरफा प्यार करती थी युवती

घटना को लेकर थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि राहुल जोगी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है. रानू और राहुल की पहले से ही जान-पहचान थी. रानू राहुल से एकतरफा प्यार करती थी. लेकिन राहुल उससे प्यार नहीं करता था, उसने कई बार मना किया था. लेकिन दोनों के बीच फोन कॉल्स बंद नहीं हुईं. इसी को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था.

